10 сентября состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Почти все опрошенные Банки.ру аналитики полагают, что ускорившаяся в последние недели инфляция вынудит регулятора снова пойти на повышение ключевой ставки на 25 или на 50 базисных пунктов.



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Наблюдаемое с середины августа ускорение инфляции, существенные социальные выплаты в сентябре, а также доминирование устойчивых долгосрочных проинфляционных факторов не оставляют шансов ключевой ставке удержаться на уровне 6,5%, уверены опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство из них ожидают, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена на 50 б. п. до 7%.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ключевым определяющим фактором повышения ставки в сентябре 2021 года являются единовременные выплаты пенсионерам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на общую сумму около 500 млрд рублей. Несмотря на то, что доходы государственного бюджета позволят сделать это безболезненно (по оценке НРА, дополнительные доходы в бюджет в 2021 году могут составить до 2 трлн рублей), такой прирост располагаемых доходов в условиях разрыва выпуска приведет к «перезагрузке» роста цен в сентябре. Базовым сценарием агентства является также кумулятивное повышение ставки на 1% на оставшихся в этом году заседаниях совета директоров ЦБ: на 0,25% в октябре и ноябре 2021 года. А вот в декабре 2021-го Банк России на фоне некоторого снижения инфляционного давления в конце года, скорее всего, оставит ставку без изменений, считают в НРА.

В банке «Уралсиб» также ожидают от регулятора повышения ключевой ставки. «Сезонное снижение цен, даже если по итогам этого года окажется менее выраженным, чем обычно, не представляет угрозы долгосрочной динамике инфляции, ЦБ не реагирует на подобные разовые колебания. Ситуация с социальными выплатами несколько иная. В целом эти траты будут профинансированы за счет дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета этого года, поэтому уже отражены в макроэкономическом прогнозе. С другой стороны, скачок инфляции может подстегнуть новый виток роста инфляционных ожиданий, а это уже требует реакции со стороны ЦБ», — считает старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Повышенный инфляционный фон связан как с перебоями в предложении, как это происходит с пассажирскими автомобилями, так и с сохранением достаточно мягких кредитных условий, считает старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков. По прогнозам ВТБ, Банк России повысит ключевую ставку в пятницу до 7%, что станет верхней точкой данного цикла повышения ставок. В банке ожидают, что текущие темпы инфляции будут близки к целевым уже в начале 2022 года.

Повышение ставки сразу на 0,5 п. п. прогнозируют и в СберБанке. По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, у рынка процентных ставок сейчас есть неуверенность относительно размера повышения ставки, однако после выхода данных по инфляции за август чаша весов может склониться к повышению на 50 б. п. Помимо высокого уровня инфляции и неослабевающих инфляционных ожиданий, отмечает Рапохин, дополнительное давление на экономику создает обострившийся в последнее время дефицит рабочей силы, связанный, с одной стороны, с быстрым восстановлением экономики, с другой — с оттоком мигрантов в прошлом году и изменением структуры рынка труда из-за пандемии.

Эксперты дирекции аналитического маркетинга банка «Ак Барс» отмечают, что через рост ключевой ставки Центробанк также пытается охладить несколько перегретый рынок кредитования, кроме того, повышение ставки окажет дополнительную поддержку курсу рубля. В банке полагают, что тренд на повышение ставки может продлиться до конца текущего года, а во второй половине 2022-го возможно некоторое смягчение денежно-кредитной политики.

Аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский согласен с коллегами. По его прогнозам, в нынешних условиях регулятор продолжит ограничивать предложение денег в экономике, повышая ключевую ставку, и, возможно, до конца года мы увидим еще два-три повышения по 25 б. п.

В МКБ, напротив, считают, что ожидаемое повышение ключевой ставки на 0,5 п. п. будет достаточно агрессивным, чтобы позволить ЦБ в дальнейшем взять паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. «Снижение ключевой ставки не выглядит высоковероятным сценарием в краткосрочной перспективе, но может стать реальным в течение первого полугодия 2022 года, если не будет внешних «инфляционных шоков», — добавляет старший аналитик «МКБ Инвестиции» Антон Старцев.



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Хотя почти никто из аналитиков не сомневается в скором повышении ключевой ставки, некоторые из них считают, что в дальнейшем ужесточение денежной политики будет происходить более плавными шагами.

Так, главный аналитик ПСБ Денис Попов отмечает, что на фоне исчерпания пространства для восстановительного роста экономики увеличивается риск сильного торможения роста ВВП к концу года. С учетом этого риска, а также на фоне ожидаемого снижения уровня инфляции в IV квартале 2021 года действия регулятора по коррекции ключевой ставки на ближайших заседаниях могут быть уже не такими резкими. По мнению Попова, стоит ждать повышения ключевой ставки на 0,25 п. п. до 6,75% в сентябре и до 7% к концу года.

Аналитики Райффайзенбанка также ожидают от регулятора аккуратного шага в 25 б. п., который позволит не уводить ключевую ставку существенно за верхнюю границу нейтрального диапазона. В то же время эксперты допускают, что определенный негатив в ценовой динамике и все еще высокие уровни инфляционных ожиданий могут привести и к более жесткому шагу в 50 б. п.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах тоже высказывается за повышение ключевой ставки на 25 б. п. «В прошлый раз в заявлении регулятора был дан сигнал, что если инфляция вернется к целевым значениям, то будет пауза. В текущей ситуации скорее будет профилактический удар кнутом», — комментирует Антон Табах.

Повышенный уровень инфляции, по некоторым оценкам, стал относительно долгосрочным фактором, в связи с чем может потребоваться выход в зону умеренно жесткой денежно-кредитной политики, полагает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. Для этого, поясняет Тарасов, ключевая ставка должна превышать инфляцию примерно на 1 п. п., поэтому вероятность повышения ставки на предстоящем заседании очень высока. По прогнозам Россельхозбанка, ключевая ставка на сентябрьском заседании ЦБ может вырасти на 0,25 п. п., при этом в банке допускают вероятность того, что это решение будет отложено до октября.

При прочих равных можно было бы ожидать, что на сентябрьском заседании регулятор возьмет паузу, однако последняя статистика по инфляции и рост инфляционных ожиданий делают сценарий очередного повышения ставки весьма вероятным, не соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. При этом в «Русском Стандарте» тоже полагают, что следующий шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики будет осторожным — в 25 б. п.

Если повышение произойдет, то на ближайшем заседании, добавляет директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По мнению аналитиков, выбор будет стоять между повышением на 0,25 п. п. и сохранением ставки на неизменном уровне, но базовый сценарий АКРА предполагает первый вариант.

Равно

Из опрошенных нами экспертов за сохранение ставки на текущем уровне однозначно высказывается только операционный директор казначейства Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов. «Так как аппетит к росту уже удовлетворен, с большой вероятностью ставка не будет понижаться до конца этого года. Для повышения ключевой ставки также пока нет существенных поводов, так как летом традиционно происходит снижение инфляции на фоне нового урожая. Новый толчок к росту инфляция может получить следующей весной, однако пока предпосылок к этому не наблюдается», – поясняет Зотов.



Каких последствий ждать?

В случае очередного повышения ключевой ставки Центробанка, считает Дмитрий Тарасов, ставки по кредитам и депозитам на рынке будут реагировать на последнее решение более активно, чем в августе. При этом прирост потребительских кредитов будет ограничиваться не только ставкой, но и введением дополнительных макропруденциальных норм, связанных с увеличением нагрузки на капитал. Движение ставок по депозитам будет стимулироваться конкуренцией за устойчивые источники фондирования операций кредитования.

Повышение ставки не скажется на темпах экономического роста. Более важными факторами в этом отношении станут успехи вакцинации, снижение угроз роста заболеваемости и стимулирование инвестиционной активности в экономике.