Пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения на опорном заседании совета директоров Центробанка в октябре высоко вероятен. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Кирилл Тремасов.

По словам Тремасова, июльский прогноз ВВП — 4—4,5% роста на этот год. «Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения», — отметил он, уточнив, что точно такая же ситуация и с инфляцией.

«Июльский прогноз составлял 5,7—6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен», — добавил эксперт.

Тремасов пояснил, что самое главное в анализе инфляционных процессов — это устойчивые компоненты, где в ЦБ пока не видят явных признаков разворота. «Плюс отмечается появление за последний месяц новых проинфляционных факторов», — заключил он.