Годовая инфляция в сентябре 2021 года выросла до 7,4%, и значительный рост во многом связан с ситуацией на отдельных продовольственных рынках. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен» .

Как отмечают в ЦБ, в сентябре годовая инфляция увеличилась на 0,72 процентного пункта, до 7,4%. При этом более половины прироста обеспечило ускорение роста цен на плодоовощную продукцию, отличающихся повышенной волатильностью.

«Неблагоприятные погодные условия оказали влияние как на ход уборки грунтовых овощей, так и на затраты производства в теплицах. Месячный прирост цен на фрукты и овощи увеличился в сентябре по сравнению с августом на 5,4 п. п., до 7,5%, тогда как в сентябре 2020 года они подешевели», — пояснили в ЦБ.

Авторы комментария также констатировали, что в сентябре сохранилась тенденция к увеличению годовых темпов удорожания продуктов питания животного происхождения, продуктов переработки зерновых. Ускорились также месячные темпы роста цен на мясную и молочную продукцию, макароны и крупы.

Другим разовым источником повышения годовой инфляции были эффекты базы в динамике цен на услуги образования: годом ранее традиционное повышение их стоимости в начале учебного года было небольшим.

В сентябре повысились темпы роста цен на непродовольственные товары (без нефтепродуктов).

«Рыночные услуги с достаточно стабильной ценовой динамикой (бытовые, медицинские) на протяжении последних шести месяцев дорожали темпами, превышающими 4% в годовом выражении. Все это указывает на сохранение проинфляционного влияния спроса, расширение которого опережало увеличение предложения и создавало условия для переноса возраставших издержек в цены», — говорится в комментарии.

Также сохранялась волатильность в динамике цен на услуги зарубежного туризма. В сентябре они подорожали после снижения цен в августе; увеличился годовой прирост.

Моторное топливо в сентябре подешевело при в целом стабильной ситуации на оптовом рынке. Это внесло основной вклад в замедление месячного роста цен на непродовольственные товары. Годовой рост цен на нефтепродукты замедлился, опустившись ниже инфляции (7,02%).

В Центробанке отметили, что с учетом новых данных прогноз инфляции будет уточнен вместе со среднесрочным прогнозом ЦБ по итогам опорного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 22 октября.