Летом 2021 года на банковском рынке наметился перелом одной из главных тенденций с начала пандемии: прекратился отток средств населения со срочных рублевых вкладов. Вслед за ужесточением процентной политики ЦБ и ростом ставок срочные вклады стали снова интересны населению. Ставки по вкладам обновили двухлетние максимумы. Аналитический центр Банки.ру изучил, выгодно ли открывать вклад именно сейчас, пока банки подняли ставки, или стоит подождать.



Так, средняя максимальная ставка по вкладам на год в десяти крупнейших банках сейчас находится на уровне двухлетнего максимума. Для ответа на вопрос необходимо понять, какую часть своего потенциального роста ставки по вкладам еще не отыграли. Банки традиционно повышают ставки по вкладам вслед за регулятором неохотно и с запозданием. ЦБ приступил к ужесточению процентной политики в марте и с этого момента повысил ключевую ставку пять раз — с 4,25% до 6,75% годовых. То есть за весь период ставка выросла на 250 базисных пунктов (б. п.). В свою очередь ставка десяти крупнейших банков за период с конца марта по конец сентября выросла с 4,57% до 6,33% годовых, или на 176 б. п. То есть пока ставки по вкладам отстают от ключевой ставки Банка России и располагают потенциалом для роста как минимум еще на 75 б. п.



Однако и на этом потенциал роста доходности по вкладам не исчерпывается, отмечают эксперты. Дело в том, что, несмотря на все старания ЦБ по сдерживанию инфляции подъемом ключевой ставки, темпы роста цен продолжают ускоряться. В сентябре инфляция достигла годовых темпов роста в 7,4%, заметно превышая уровень ключевой ставки. Действующий прогноз Банка России предполагает инфляцию на конец 2021 года в диапазоне 5,7—6,2% и, вероятно, уже в ближайшее время будет повышен. В подобных условиях большинство участников рынка склоняется в пользу дальнейшего ужесточения процентной политики ЦБ на ближайших заседаниях. В том числе не исключены варианты, что уже до конца текущего года ключевая ставка окажется на уровне 7—7,25% годовых.

В результате, с одной стороны, ставки по вкладам еще не отыграли около 75 б. п. уже осуществленного повышения ключевой ставки, а с другой — ставка ЦБ может быть повышена еще как минимум на 25—50 б. п. в ближайшее время. То есть потенциал роста средней максимальной ставки по вкладам в крупнейших банках может составлять около 100—125 б. п. в перспективе до полугода.

Таким образом, цикл ужесточения денежно-кредитной политики Банка России еще не завершен и не отыгран банками в полной мере, поэтому ставки по вкладам сохраняют потенциал для роста. «Всем желающим разместить деньги на срочный вклад пока не стоит торопиться, а имеет смысл держать свободные деньги под рукой (например, на счете до востребования), чтобы воспользоваться ими, когда ставки по вкладам приблизятся к своему пику», — резюмируют аналитики. Ознакомиться с полной версией обзора можно в разделе «Исследования».