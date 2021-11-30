Вариант сохранения уровня ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ маловероятен. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Это, наверно, самый маловероятный сценарий», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы будем рассматривать от 0 до 100 (базисных пунктов. — Прим. ТАСС), в этом диапазоне будем рассматривать решение (по ключевой ставке)», — уточнила она.



ЕАБР ухудшил ожидания по росту ВВП России в 2021 году, прогнозирует ключевую ставку 8—8,5% ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 4,1%, в 2022 году — на 2,8%. Такой прогноз заложен в базовом сценарии Евразийского банка развития.

Глава Центробанка также заявила, что увеличение программ субсидирования и господдержки приводит к более жесткой денежно-кредитной и бюджетной политике.

«Если мы хотим больше программ субсидирования, помощи через бюджет, то да, Антон Германович [Силуанов] прав — будет чуть более жесткая денежно-кредитная политика. Если мы хотим смягчения денежных условий практически для всех, то тогда меньше пространства для вот такой структурной политики бюджета. Но это некоторый выбор. Денежно-кредитная и бюджетная политика, безусловно, связаны, и здесь нужно на эти вещи аккуратно смотреть», — сказала она.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, бюджетная политика должна быть умеренно жесткой, в отличие от денежно-кредитной политики, — это обеспечит более устойчивое положение российской экономики.

«Здесь, мне кажется, формула устойчивости нашей экономики должна заключаться в том, что бюджет должен быть сбалансированным, даже умеренно жестким, но денежно-кредитная политика должна быть более мягкой, адекватной — это наиболее оптимальный для нас вариант», — сказал глава Минфина.

По его словам, это связано с тем, что при мягкой бюджетной и денежно-кредитной политике невозможно всем секторам помогать, всем субсидировать высокие процентные ставки. «Жесткость бюджета, умеренная жесткость бюджета, сбалансированность бюджета и низкие ставки — вот то, что нужно, чтобы развивать экономику, чтобы стимулировать бизнес не путем раздачи денег из бюджета, а путем раздачи дешевых кредитов. Это основная задача», — добавил министр.



Набиуллина также подчеркнула, что если бизнес не инвестирует заработанную прибыль, то проблема не только в процентной ставке по кредитам.