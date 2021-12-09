Эксперты оценили целесообразность и последствия изменения таргета Банка России по инфляции

При текущем высоком уровне инфляции и инфляционных ожиданий изменение целевого показателя инфляции в России может подорвать доверие к финансовому регулятору и сделать существующие монетарные инструменты менее эффективными. Об этом говорится в аналитическом материале рейтингового агентства «Эксперт РА» «Тотальная» инфляция: чем ответят мировые центральные банки».

Аналитики отмечают, что, несмотря на превышение инфляцией начиная с октября 2020 года целевого показателя 4% и продолжение ее роста, в последние месяцы и представители ЦБ, и независимые эксперты обсуждают возможность изменения Банком России инфляционного таргета. О такой возможности заявляла председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 30 июня на площадке Международного финансового конгресса, напоминает «Эксперт РА». По ее словам, в конце 2021 года регулятор проведет оценку целей своей монетарной политики, и, возможно, эти цели будут пересмотрены. Позже первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что в 2022 году целевое значение инфляции останется прежним, но в середине следующего года регулятор планирует принять решение о том, нужны ли в 2023—2025 годах какие-либо изменения в денежно-кредитной политике.

По мнению аналитиков, у изменения таргетируемого значения инфляции в ближайшее время есть ряд спорных моментов. В частности, при текущем стабильном превышении реального уровня инфляции над целевым значением его изменение может создать впечатление того, что Центробанк не способен достигать поставленных целей и возвращать инфляцию к таргету. «Кроме того, изменение таргета будет более успешным тогда, когда инфляционные ожидания граждан заякорились на уровне установленного ЦБ целевого значения. Однако за семь лет политики таргетирования этого добиться не удалось», — добавляют авторы материала.

Они не исключают, что ЦБ может пойти на изменение формулировки целевого значения инфляции: с учетом нестабильности темпа роста цен (в 2019 году он постоянно был чуть ниже таргета, сейчас — выше) можно допустить введение целевого диапазона инфляции с лагом в 1—2 процентных пункта, что позволило бы регулятору не реагировать на кратковременные инфляционные колебания.

Другое потенциальное направление изменения — введение формулы таргетирования, как у Федеральной резервной системы США: таргетируется среднесрочная инфляция, а в краткосрочном периоде она может существенно отклоняться от целевого значения.

«Менее вероятным кажется появление формулировок, аналогичных тем, что звучали со стороны ЕЦБ до 2020 года («не более» определенного значения), так как это создает неявные сигналы рынку, однако подобный переход позволит ЦБ в будущем не реагировать на низкие темпы роста цен», — рассуждают эксперты.

Снижение процентного значения таргета (например, до 2%) они на данный момент допускают лишь в долгосрочном периоде, когда текущая волна инфляции сойдет на нет, темпы роста цен вернутся к 4%, а инфляционные ожидания снизятся.

В «Эксперт РА» констатируют, что «в научном сообществе ведутся активные дискуссии о последствиях и рисках» изменения монетарной политики. В числе прочего приводятся выводы исследования шведского ЦБ: чем выше таргет, тем более высокую базовую ставку может себе позволить монетарный регулятор, но из-за этого центральные банки встают перед дилеммой. С одной стороны, эмпирические свидетельства подтверждают, что инфляция чуть выше 2% оптимальна для экономического роста в развитых странах, с другой — установка подобного низкого таргета ограничивает их потенциальный инструментарий.

По мнению аналитиков «Эксперт РА», из мирового опыта и существующих исследований можно сделать несколько выводов о возможных последствиях изменения политики таргетирования инфляции Банком России.