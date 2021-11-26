Опрос Банка России: аналитики прогнозируют инфляцию по итогам года на уровне 8,2%

Российские и зарубежные банки и аналитики ожидают, что инфляция в РФ по итогам текущего года составит 8,2%. Таковы результаты макроэкономического опроса, проведенного Банком России в декабре.

В ЦБ напоминают, что в октябре инфляция прогнозировалась на уровне 7% (декабрь-2021 к декабрю-2020). Прогноз на 2022 год повышен с 4,2% до 4,8%. В 2023—2024 годах, по мнению аналитиков, инфляция стабилизируется на целевом уровне Банка России — 4%.

Прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на 2022 год повышен на 1 процентный пункт — до 7,8% годовых в среднем за год, на 2023-й — на 0,7 п. п., до 6,3%. Далее аналитики прогнозируют ключевую ставку в среднем на уровне 5,5% годовых.

После последнего повышения в октябре ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Позже Центробанк дал понять, что в декабре (заседание по ставке намечено на 17 декабря) вряд ли сохранит ее на этом уровне и может поднять на величину до 1 п. п.

Ожидания опрошенных Банком России аналитиков по динамике ВВП страны в 2021, 2022 и 2024 годах остались без изменений — прогнозируется рост на 4,3%, 2,4% и 2,1% соответственно. Прогноз на 2023 год снизился на 0,2 п. п. в сравнении с октябрем и составляет 2%.

При этом аналитики повысили прогнозы на 2021—2023 годы по номинальным зарплатам: в 2021 году ожидается рост на 9,3% (8,8% в октябре), в 2022-м темпы прироста составят 7,3% (вместо 6,8%), в 2023-м — 6,2% (прежде — 6,1%), в 2024-м — 6%.

Курс доллара, по мнению опрошенных экспертов, в 2022—2024 годах будет находиться в диапазоне 72,1—73,3 рубля в среднем за год. Октябрьский прогнозный диапазон составлял 72—74,2 рубля за доллар (в обоих прогнозах предполагается постепенный рост курса). Прогноз среднегодового курса доллара в 2021-м — 73,5 рубля.