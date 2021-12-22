ЦБ рекомендовал советам директоров публичных компаний учитывать ESG-факторы при выработке стратегии

Советам директоров публичных компаний следует учитывать ESG-факторы при выработке стратегии. Такие рекомендации даются в информационном письме Банка России.

Напомним, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) относится к экологическим, социальным вопросам и корпоративному управлению.

«Совету директоров предлагается оценить воздействие ESG-факторов на компанию с точки зрения рисков и новых возможностей, определить цели и задачи в области устойчивого развития, а также установить понятные критерии оценки их достижения», — говорится в релизе регулятора на эту тему.

Как поясняется, в настоящее время происходит процесс глобального перераспределения потоков капитала в пользу рынков, обеспечивающих продвижение целей устойчивого развития. «Происходящая трансформация — это не только вызов, на который должна реагировать компания, но и спектр новых возможностей, которые перед ней открываются. Интеграция учета ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в стратегию, систему корпоративного управления играет важную роль в создании долгосрочной стоимости компании. Поэтому важно, чтобы совет директоров рассматривал эту тему под разными углами при стратегическом планировании», — рассуждает регулятор.

Банк России рекомендует организовать анализ системы корпоративного управления, бизнес-процессов с позиции надлежащего учета ESG-факторов и вопросов устойчивого развития. Это поможет соотнести текущее положение дел компании по отношению к целевой модели, отмечают в ЦБ. При проведении такой оценки регулятор советует проконсультироваться не только с акционерами, но и с более широким кругом заинтересованных лиц для получения полного и всестороннего видения ситуации, прогнозирования возможных рисков в экологической и социальной сферах, а также рисков, связанных с корпоративным управлением.



Рекомендации подготовлены в развитие положений кодекса корпоративного управления о роли и ключевых функциях совета директоров. «Именно система и процессы корпоративного управления определяют эффективность социальной и экологической политики и в конечном счете экономических результатов деятельности компании», — заключают в Центробанке.