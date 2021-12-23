В Совкомбанке сотрудников решили мотивировать через ЗПИФ

Базой для мотивационной программы сотрудников Совкомбанка станет закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ), пишет «Коммерсант», уточняя, что в этом качестве инструмент применяется редко, особенно в банковской сфере.

Согласно раскрытию информации ЗПИФ «Акции Совкомбанка», на прошлой неделе его паи были переданы участникам программы долгосрочной мотивации для сотрудников одноименной финансовой группы. Как уточнил зампред Совкомбанка Алексей Панферов, часть паев была выкуплена сотрудниками, остаток «технически повешен на баланс одной из компаний группы». По его словам, в программе мотивации участвует около 100 ключевых сотрудников группы. В активах фонда находится до 1% акций Совкомбанка, их стоимость оценивается на уровне 1 млрд рублей.

Отмечается, что в прошлом году банк также анонсировал опционную программу для менеджмента, под нее было зарезервировано 3,4% акций, выкупленных ранее у миноритариев. Срок ее действия был рассчитан до 2023 года.

Панферов отмечает, что вариант ЗПИФ был выбран как наиболее отвечающий потребностям сотрудников, тем более что у банка есть собственная УК «Совкомбанк Управление активами». Так как акции банка не обращаются на рынке, фонд был сделан комбинированным, то есть рассчитанным на квалифицированных инвесторов. По его словам, для обеспечения ликвидности паев в начале февраля 2022 года планируется вывести их на биржу.

Участники рынка отмечают, что для мотивационных программ ЗПИФы используются нечасто. «ВТБ Капитал Управление активами» реализовал пять таких программ для сторонних компаний. Объем каждой — 1—20 млрд рублей, число участников — от 40 до 800 человек. Из данных самих компаний известно, что подобные программы были у «Ростелекома» (ЗПИФ «Газпромбанк — Телекоммуникации плюс» и «РТК-Развитие»), АЛРОСы (ЗПИФ «Кимберлит»), «Россетей» (ЗПИФ «Энергетик»). Однако особенностью этих программ было наличие в активах фондов публичных акций, и участники программ по опционным договорам приобретали их у фондов.

Для собственника бизнеса использование ЗПИФа имеет ряд преимуществ. Как поясняет заместитель гендиректора «КСП Капитал Управление активами» Дмитрий Ярцев, менеджмент получает выплаты дохода из ЗПИФа, но при этом не участвует или ограниченно участвует в корпоративном управлении компанией.

Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов отметил, что такая схема позволяет повысить прозрачность «за счет привлечения независимого оператора и переложить часть функционала по обслуживанию программы на управляющую компанию».