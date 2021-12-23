«Инвестиционный банк Синара» стал членом Международной ассоциации cвопов и деривативов (ISDA) — организации, объединяющей участников внебиржевого рынка деривативов.

Совет директоров ISDA 17 декабря 2021 года принял «Инвестиционный банк Синара» (СКБ-Банк) в члены Международной ассоциации cвопов и деривативов. Членство в ISDA позволит банку продолжить расширять базу зарубежных партнеров и усилить управление рисками в соответствии с текущими рыночными тенденциями.

«Инвестиционный банк Синара» в августе 2021 года стал членом Международной ассоциации рынка капитала, и включение в члены ISDA является важным шагом в дальнейшем развитии инфраструктуры инвестбанка согласно заявленной стратегии. Присоединение к международному сообществу участников рынка позволит работать в рамках единых стандартов, которые широко применяются в мире крупнейшими международными игроками при совершении сделок в виде свопов и деривативов», — отметила управляющий директор департамента международных финансовых институтов «Инвестиционного банка Синара» Мария Рябова (Горячева).

Международная ассоциация cвопов и деривативов работает с 1985 года. Штаб-квартира организации расположена в Нью-Йорке. Ассоциация объединяет более 800 членов из 56 стран мира, в том числе крупнейшие мировые коммерческие, торговые и инвестиционные банки, компании, государственные организации.



Цели ISDA — стимулирование развития эффективной практики управления рисками, принятие мер, направленных на обеспечение соответствующего правового регулирования внебиржевых производных финансовых инструментов.