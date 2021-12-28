Экс-глава Хоум Кредит Банка Юрий Андресов избран в правление ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ избрал Юрия Андресова членом правления банка. Об этом сообщили в ВТБ, уточнив, что решение вступит в силу после одобрения его кандидатуры со стороны ЦБ РФ.

В новой должности Юрий Андресов будет отвечать за развитие и повышение эффективности офлайн-каналов розничного бизнеса ВТБ под руководством заместителя президента — председателя правления Анатолия Печатникова.

В статусе члена правления Андресов будет курировать региональную сеть, продажи потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, зарплатных проектов, кредитных и дебетовых карт, а также инвестиционных продуктов как в отделениях, так и через курьерскую службу. В периметр его задач будут входить диверсификация и рост объемов розничного бизнеса банка, а также увеличение активной клиентской базы. На горизонте 2022 года показатели эффективности продаж розницы ВТБ должны прирасти более чем на 20%, подчеркивают в банке.

«ВТБ реализует масштабную трансформацию всех сфер бизнеса, чтобы оперативно и качественно решать вопросы клиентов как в цифровых каналах, так и в рамках классической сети. Наша стратегическая задача — модернизация отделений, формирование высокотехнологичных офисов, в которых можно решить любые финансовые вопросы, а также воспользоваться преимуществами экосистемы ВТБ. В том числе это касается видеобанкинга, который мы полномасштабно запустили первыми в России. Юрий Андресов обладает более чем тридцатилетним опытом работы в российском и международном банковском секторе, поэтому его профессиональные компетенции помогут нам успешно справиться с этими задачами, внедрить новые форматы и принципы обслуживания клиентов и значительно повысить эффективность работы ВТБ», — комментирует Анатолий Печатников.



Юрий Андресов родился в Башкирии в 1969 году. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. В банковском секторе работает более 30 лет. С 2003 по 2020 год работал в Хоум Кредит Банке, в том числе с 2015 по 2020 год занимал должность его председателя правления, отвечая за трансформацию и развитие группы компаний Home Credit в России и Казахстане. С октября 2021 года начал работу в ВТБ в качестве советника заместителя президента — председателя правления.