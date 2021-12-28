«Тинькофф» рассчитал «индекс Деда Мороза»

Стоимость поздравления от Деда Мороза в среднем по России составляет в 2021 году 1 755 рублей, при этом с 2018-го она выросла на 68%, показало исследование Тинькофф Банка. В рамках аналитического проекта Tinkoff Data были рассмотрены данные в открытых источниках и на популярных сайтах объявлений («Авито», «Юла», «Профи») за последние четыре года и составлен «индекс Деда Мороза».

Аналитики изучили цены в объявлениях с предложением услуг Деда Мороза и Снегурочки в городах-миллионниках. Для расчета «индекса Деда Мороза» использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками. В общей сложности было изучено более тысячи объявлений.

Основной рост «индекса Деда Мороза» пришелся на пандемийный 2020 год: если в 2019 году по сравнению с 2018-м он повысился на 2%, то за 2020 год — на 50%, до 1,6 тыс. рублей. Еще на 10% он вырос в 2021-м.

Как поясняют в банке, «в 2020 году к издержкам актеров в сфере развлечений и аниматоров добавились затраты на дезинфицирующие средства и маски, а мероприятий стало существенно меньше, из-за чего пришлось поднять стоимость выступлений. С начала пандемии сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус стал конкурентным преимуществом, что также накладывает ограничения на работу и сказывается на цене. В 2021 году в объявлениях Деды Морозы стали указывать наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, статус переболевшего или отрицательный результат теста на коронавирус.

Среди городов-миллионников самый высокий «индекс Деда Мороза» — в Москве (2,2 тыс. рублей). При этом самое дорогое поздравление в столице, попавшее в выборку, стоит 15 тыс. рублей. В него входит развлекательная программа с Дедом Морозом и одним из героев фильма «Трансформеры» на выбор.

В список городов с самым высоким индексом вошли также Санкт-Петербург (1 902 рубля), Ростов-на-Дону (1 835 рублей), Нижний Новгород (1 825 рублей) и Екатеринбург (1 750 рублей).

В Москве и регионах предлагается в том числе такая необычная и дорогостоящая услуга, как поздравление через окно с участием промышленного альпиниста. Такое поздравление обойдется в 6 тыс. рублей в городах-миллионниках, в 5 тыс. в Барнауле и в 3 тыс. в городах с населением более полумиллиона жителей, например в Рязани. Аналитики связывают такую дифференциацию с ценами на снаряжение.

Минимальный «индекс Деда Мороза» среди городов-миллионников — в Самаре (1 466 рублей).

Несмотря на колебание индекса по регионам, расходы на поздравления от Деда Мороза составляют одинаковую долю по всей стране — 3% от средних ежемесячных трат жителя города, констатируют в Тинькофф Банке.



Средний чек на поздравления от Деда Мороза продолжит расти, указывает «Тинькофф» со ссылкой на оценку AI-сервиса аналитики и прогнозирования бизнес-процессов ETNA: в 2022 году средняя стоимость услуг составит 2 030 рублей.