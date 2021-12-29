Средняя цена ОСАГО в 2021 году почти не выросла

Cредняя цена полиса ОСАГО в России по итогам 11 месяцев 2021 года составила 5 581 рубль, что очень близко к средней цене полиса обязательной «автогражданки» по итогам 11 месяцев 2020 года — 5 559 рублей. Такие предварительные данные представил Российский союз автостраховщиков.

Совокупные сборы по ОСАГО за период с января по ноябрь 2021 года составили 214,43 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. За 11 месяцев было заключено 38,42 млн договоров обязательной «автогражданки», что также на 7% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

За январь — ноябрь по ОСАГО было заявлено 1,7 млн страховых случаев (плюс 12% в годовом выражении) и урегулировано 1,81 млн убытков (плюс 10%, как следует из материалов РСА). Совокупное страховое возмещение составило 130,3 млрд рублей (плюс 5%).



«На фоне инфляции, которая, по консервативным оценкам, составила за год около 8%, стоимость полиса обязательной «автогражданки» осталась такой же, какой она была год назад. То есть ее размер в реальном денежном выражении с учетом инфляции де-факто снизился как минимум на 8%. Это убедительная победа Банка России, начавшего три года назад реформу по индивидуализации тарифов ОСАГО. Конкуренция, которая развилась между страховщиками за безубыточных клиентов, привела к результатам, которых нет больше ни на одном рынке финансовых услуг», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.