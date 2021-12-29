Путин внес в Госдуму проект новой версии закона «О гражданстве РФ»

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности, его ключевые моменты изложены в релизе Госдумы.

Как поясняется, необходимость принятия новой редакции закона связана с внесением изменений в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования в 2020 году. Также законопроект направлен на последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики РФ на 2019—2025 годы.

Среди основных принципов гражданства РФ указано, что оно «является единым и равным независимо от оснований его приобретения»; гражданин страны не может быть лишен гражданства РФ или права изменить его; проживание гражданина РФ за пределами страны не прекращает его российского гражданства; также гражданин не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству.

В соответствии с документом, «гражданство Российской Федерации может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию РФ и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка Российской Федерации». Подчеркивается, что такой подход учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на приобретение гражданства РФ, к жизни в российском обществе.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при их приеме в российское гражданство. Речь, в частности, идет о бывших соотечественниках — гражданах СССР и их детях, участвующих в соответствующей государственной программе, а также о лицах, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан РФ.

«Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства РФ без прохождения процедуры признания их носителями русского языка», — сказано в пояснительной записке.

Также российскими гражданами могут быть признаны: лица, родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года; лица, хотя бы один из родителей которых на дату рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту, наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их российскими гражданами.

Проектом закона расширяются и полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях», — говорится в документе.

В пояснительной записке к нему в числе прочего указано, что в категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты. Соответствующие положения федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» не были востребованы на практике. Кроме того, концепция законопроекта не предполагает предоставления гражданства на основании формальных критериев, не учитывающих наличия реальной связи лица, претендующего на приобретение российского гражданства, с Россией. В целях исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка.

Действующий закон «О гражданстве РФ» предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в российское гражданство, если состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, напоминает в материале на эту тему ТАСС.

«Законопроект содержит положения, устанавливающие возможность упрощенного приобретения гражданства Российской Федерации лицами, которые получили паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, содержащий указание на гражданство Российской Федерации, но не приобрели российское гражданство в установленном порядке. Данные положения концептуально схожи с положениями действующего федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Однако в законопроекте содержатся новации: его положения в этой части распространяются на лиц, которые получили паспорт гражданина Российской Федерации до дня вступления в силу положений законопроекта (в настоящее время — до 1 января 2010 года). При этом наличие у них иностранного гражданства или документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, не является основанием для отказа в приеме в гражданство Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, «вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства». Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства РФ в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в России, предлагается передать МВД. В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении гражданства, как и ранее, будет принимать МИД.

При этом законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства. «Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», сказано в проекте закона.



Законопроект также содержит положения об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ и гражданство России, — паспорте гражданина Российской Федерации. В частности, предусмотрена возможность его оформления в виде документа, содержащего электронный носитель информации.