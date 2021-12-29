Подать электронное заявление финуполномоченному можно будет только через обязательную идентификацию на портале госуслуг

С 1 января 2022 года в соответствии с решением совета Службы финансового уполномоченного подать обращение финансовому уполномоченному в электронном виде можно будет только через обязательную идентификацию с помощью учетной записи портала госуслуг (ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации), сообщается в пресс-службе организации.

Отмечается, что ЕСИА с помощью логина и пароля позволяет получить доступ ко всем государственным сайтам и порталам. Так, клиенту финорганизации, который уже имеет личный кабинет на сайте Службы финансового уполномоченного, необходимо будет войти в него и воспользоваться кнопкой «Привязать к ЕСИА», ввести свой логин и пароль от этого сервиса. До проведения этих действий подать новое обращение финансовому уполномоченному в имеющемся личном кабинете будет невозможно. Информация о ранее поданных обращениях сохранится и будет доступна в полном объеме.

Ранее, с 1 августа 2021 года, была введена идентификация через ЕСИА в отношении тех, кто впервые обращается в электронном виде к финансовому уполномоченному и регистрирует на сайте личный кабинет. Таким потребителям при регистрации необходимо нажать кнопку «Войти через ЕСИА», также ввести свой логин и пароль от ЕСИА. Это позволит подгрузить с портала госуслуг все данные потребителя, и ему не нужно заполнять информацию о себе в личном кабинете на сайте.

Введение требования об идентификации потребителя финансовых услуг с использованием учетной записи в ЕСИА обусловлено необходимостью идентификации того, кто обращается к финансовому уполномоченному, чтобы не допустить использование чужих персональных данных и подмену личности при обращении.

Такой подход является общепринятым при обращении через электронные сервисы в органы государственной власти, в том числе в суды. При этом в соответствии с законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» у потребителя сохраняется право направить обращение на бумажном носителе.