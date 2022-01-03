Страховщики назвали самый «опасный» знак Зодиака на дорогах в 2021 году

Самым «опасным» знаком Зодиака на дорогах страны в 2021 году стали Девы — они чаще всех попадали в ДТП, показало исследование страхового дома «ВСК».

Исследование проводилось по датам рождения виновников аварий, совершенных в течение 2021 года. Основную долю инцидентов создали уроженцы 1980-х годов — больше 30%. Лидерам по этому показателю сейчас уже 33—34 года — их 3,4% от общего числа.



По данным компании, Девы в прошлом году становились участниками ДТП чаще других знаков — 11,4%. На втором месте по этому показателю расположились Близнецы — 10,6%. На третьем — Овны, которых набралось 9,4% от общего числа виновников аварий.



Следом за «призерами» идут Тельцы (8,73%), Весы (8,36%), Водолеи (8%), Раки (7,73%) и Львы (7,69%). Реже всех ДТП в 2021 году создавали Козероги (7,57%), Стрельцы (6,6%) и Скорпионы (6,2%).



«Каждый из нас знает свой знак Зодиака и хоть раз, но интересовался гороскопом. Кто-то серьезно воспринимает звездные предсказания, кто-то относится к ним с шуткой. Этот рейтинг относится как раз к несерьезным. Лидерство Дев не гарантирует то, что они хуже водят автомобиль. Так сложились цифры, и в следующем году статистика может быть совсем другой», — отметила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса страхового дома «ВСК» Ольга Сорокина.