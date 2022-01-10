НРА: среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6%

Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6% — таким прогнозом в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«Сохранение повышенной инфляции в 2022 году, по прогнозам НРА, выглядит весьма вероятным. Мы считаем, что долгосрочные проинфляционные факторы будут доминировать, затрудняя движение к таргету в 4%. Наш базовый прогноз — инфляция в первом квартале будет находиться около 7,7%, а среднегодовая в 2022-м — окажется чуть выше 6%», — пояснила Розенцвет.

Однако, по ее словам, присутствует довольно много факторов неопределенности, в значительной степени связанных с международными трендами: с глобальной инфляцией, с тем, как центральные банки других стран справляются с такими непривычными для них высокими темпами роста цен.

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«Обращает на себя внимание еще тот факт, что даже переход к низкоуглеродной экономике несет в себе риски глобального витка инфляции. Во-первых, резкое прекращение инвестиций в «коричневые отрасли» при условии отсутствия заменителей в течение многих лет может привести к дефициту этих товаров и росту цен на них. Эти ожидания уже транслировались в рост цен на уголь, газ и нефть. Кроме того, переход к устойчивому развитию также предполагает существенное повышение инвестиционных затрат, которые, скорее всего, будут оплачены потребителем», — подчеркнула гендиректор НРА.

Розенцвет отметила, что в дополнение к «завозной» инфляции есть еще целый ряд российских проинфляционных факторов. «Например, переход на эскроу-финансирование и дешевая ипотека влияют на рост цен на рынке жилья; отрицательная производственная динамика и высокие цены на рынке продовольствия толкают вверх стоимость продуктов питания, «незаякоренные» инфляционные ожидания ведут к «вторичным инфляционным эффектам», — заключила она.