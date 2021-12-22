Мишустин: инфляция в России — это отчасти плата за открытость экономики

Ситуация с ростом цен в России — это отчасти плата за открытость экономики, инфляция в стране является в основном импортируемой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве России, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что цены [растут]. Инфляция у нас в основном импортируемая», — заметил он. Мишустин добавил, что правительство старается системно принимать меры в этой сфере, но ситуация непростая и нестабильная.

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. [Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», — сказал глава Кабмина, добавив, что ситуация с ценами в России — это своеобразная «плата за открытость экономики». «И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — добавил он.

При этом в РФ есть «соответствующие ответы и стратегии», продолжил председатель правительства. «Это и задачи, связанные с импортозамещением, это работа, связанная с наращиванием потенциала нашего агропрома, — и эта задача решается уже несколько лет. Я вижу, что у нас по самообеспечению есть большие успехи», — отметил он.

Премьер заверил, что Кабинет министров внимательно отслеживает ситуацию с ценами в России. «У меня каждый день информация из абсолютно разных источников, в том числе это «Интернет вещей», который позволяет нам следить в онлайне за тем, что происходит с целыми группами товаров», — рассказал он. Мишустин пояснил, что речь идет в первую очередь о потребительской корзине, но также отслеживаются и цены на стройматериалы, в том числе металлоконструкции.



Согласно сегодняшним данным Росстата, за период с 14 по 20 декабря 2021 года потребительские цены в России выросли на 0,32%, с начала декабря — на 0,44%, с начала года — на 7,98%. Как уточняется в материалах Минэкономразвития, инфляция за предыдущие две недели равнялась 0,06% и 0,07% соответственно. За отчетную неделю «продовольственные товары выросли в цене на 0,54% при удорожании продуктов питания за исключением овощей и фруктов на 0,41%. Непродовольственная инфляция составила 0,23% при росте цен на автомобильный бензин на 0,22%. При этом возобновился рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг» (прим. Банки.ру).