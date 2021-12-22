Все новости

Мишустин: инфляция в России — это отчасти плата за открытость экономики

22.12.2021 20:38
1 417
4 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Ситуация с ростом цен в России — это отчасти плата за открытость экономики, инфляция в стране является в основном импортируемой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве России, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что цены [растут]. Инфляция у нас в основном импортируемая», — заметил он. Мишустин добавил, что правительство старается системно принимать меры в этой сфере, но ситуация непростая и нестабильная.

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. [Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», — сказал глава Кабмина, добавив, что ситуация с ценами в России — это своеобразная «плата за открытость экономики». «И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — добавил он.

При этом в РФ есть «соответствующие ответы и стратегии», продолжил председатель правительства. «Это и задачи, связанные с импортозамещением, это работа, связанная с наращиванием потенциала нашего агропрома, — и эта задача решается уже несколько лет. Я вижу, что у нас по самообеспечению есть большие успехи», — отметил он.

Премьер заверил, что Кабинет министров внимательно отслеживает ситуацию с ценами в России. «У меня каждый день информация из абсолютно разных источников, в том числе это «Интернет вещей», который позволяет нам следить в онлайне за тем, что происходит с целыми группами товаров», — рассказал он. Мишустин пояснил, что речь идет в первую очередь о потребительской корзине, но также отслеживаются и цены на стройматериалы, в том числе металлоконструкции.

Согласно сегодняшним данным Росстата, за период с 14 по 20 декабря 2021 года потребительские цены в России выросли на 0,32%, с начала декабря — на 0,44%, с начала года — на 7,98%. Как уточняется в материалах Минэкономразвития, инфляция за предыдущие две недели равнялась 0,06% и 0,07% соответственно. За отчетную неделю «продовольственные товары выросли в цене на 0,54% при удорожании продуктов питания за исключением овощей и фруктов на 0,41%. Непродовольственная инфляция составила 0,23% при росте цен на автомобильный бензин на 0,22%. При этом возобновился рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг» (прим. Банки.ру).

На российскую инфляцию повлияли некоторые факторы, обуславливающие и мировую инфляцию, однако свою роль играют и «эксклюзивные» причины. Об этом говорится в аналитическом материале рейтингового агентства «Эксперт РА» «Тотальная» инфляция: чем ответят мировые центральные банки».

 14.12.2021 21:27

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям