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ВТБ запустил копилку для бизнеса в интернет-банке

11.01.2022 14:51
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ запустил в интернет-банке для бизнеса новый счет для предпринимателей, с помощью которого клиенты могут копить средства на различные цели, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что счет «Копилка для бизнеса» открывается в рублях и обслуживается бесплатно. Сервис предназначен для накопления средств на непредвиденные расходы и регулярные бизнес-платежи: налоги, взносы, аренду, выплату зарплаты и другие. Для «копилки» можно настроить автопополнение, определив удобный процент от любых поступлений на расчетный счет до 100%, или переводить средства безналично вручную.

Расплачиваться можно как со счета-копилки, так и в любое время переводить с него средства на свой расчетный счет без ограничений по сумме. Напрямую можно платить налоги и взносы в бюджет, а другие важные платежи проводить через основной счет.

«Для удобства клиентов мы предоставляем им возможность бесплатно открывать любое количество таких счетов и откладывать на них средства под свои актуальные задачи», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.

Открыть накопительный счет «Копилка для бизнеса» можно самостоятельно, оформив заявление в интернет-банке.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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