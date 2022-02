МФК «МигКредит» перешла под полный контроль структур и лиц, связанных с миллиардером Мамутом

Микрофинансовая компания «МигКредит» перешла под полный контроль структур и лиц, связанных с миллиардером Александром Мамутом, передает РБК со ссылкой на сообщение на сайте раскрытия корпоративной информации. 30 декабря топ-менеджер кипрской Migcredit Holdings Limited, которая владеет 100% российской МФО, Марина Гренберг приобрела 25,61% в уставном капитале материнского холдинга у ООО «Инвестпро» (находится в процедуре банкротства). Она входит в совет директоров Migcredit Holdings, сказал РБК представитель «МигКредита».

МФК «МигКредит» на 1 июля 2021 года находилась на третьем месте в России по портфелю займов (7 млрд рублей), согласно данным «Эксперт РА». Компания специализируется на онлайн-выдаче среднесрочных installment-ссуд (более крупных и долгосрочных в сравнении с займами «до зарплаты»). С 2019 года на Московской бирже находятся в обращении два выпуска облигаций «МигКредита» почти на 1,25 млрд рублей, следует из статистики Cbonds.

Компанией Мigcredit Holdings теперь частично владеют менеджеры, которые непосредственно вовлечены в ее работу, передала Гренберг через пресс-службу «МигКредита». До сделки Гренберг держала 6,87% Мigcredit Holdings через кипрские Hemma Investments Ltd, Bantina Invest Ltd и Lemoza Ltd. Бенефициаром последней также выступает сын Александра Мамута Николай (его доля в Мigcredit Holdings составляет порядка 61,88%, уточнили в компании). До работы в Мigcredit Holdings Гренберг возглавляла фонд A&NN Investments, управляющий активами Мамута-старшего. Доля Гренберг в материнской компании в результате сделки увеличилась до 32,48%. Оставшиеся 5,64% акций держат физические лица, пояснил РБК представитель «МигКредита».

Гренберг выкупила пакет, который больше трех лет пытались продать в рамках банкротства «Инвестпро». Бенефициаром фирмы выступает бывший гендиректор и совладелец «Открытие Брокера» Александр Бухарин, который контролировал ее через кипрскую Accles Holdings Limited. А она, в свою очередь, перешла во владение Бухарина за пять дней до санации банка «Открытие» в августе 2017 года, хотя до этого собственниками Accles Holdings были структуры Мамута, указывает РБК.

«Инвестпро» имела три выпуска облигаций на 15 млрд рублей, к весне 2018 года они все вышли в дефолт; тогда же стало известно, что два выпуска на 4,7 млрд рублей держит банк «Открытие». Именно он инициировал банкротство «Инвестпро» в Арбитражном суде Москвы и добился начала процедуры реализации имущества. По данным «Ведомостей», «Инвестпро» кредитовала кипрские компании, близкие к Migcredit Holdings, и в конце 2015 года получила в залог 23% акций головной структуры «МигКредита». Тогда этот пакет оценивался в 3,9—4,6 млрд рублей, писала газета со ссылкой на сообщение самой компании. Как следует из данных онлайн-площадки «Электронные системы Поволжья», долю «Инвестпро» в Migcredit Holdings пытались продать с середины 2019 года, с тех пор стартовая цена актива снизилась с 3,5 млрд рублей до 800 млн на последнем аукционе, который завершился успешно 20 декабря. В результате торгов цена упала еще больше — блок-пакет в материнской структуре «МигКредита» Гренберг приобрела за 380,5 млн рублей.

«380 миллионов рублей — это сильно ниже рынка. По всей видимости, так был устроен аукцион, что было сложно в нем поучаствовать со стороны. Не могу прокомментировать в привязке к «МигКредиту», но в целом практика аукционов, на которых цена уходит ниже рыночной, существует, что может быть связано с барьерами входа в такие аукционы», — говорит управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

По его словам, изменение структуры собственников Migcredit Holdings — положительное событие для МФО, но низкая цена продажи пакета «задает неправильный бенчмарк» по стоимости компании.

Представитель микрофинансовой организации напомнил, что МФК «МигКредит» пока не является публичной компанией. «Поэтому некорректно говорить о ее рыночной стоимости и сравнивать ее с той суммой, которая была уплачена за конкретный пакет в конкретных обстоятельствах», — подчеркнул он. Определенность со структурой акционерного капитала даст дополнительный импульс для развития бизнеса, прокомментировал сделку гендиректор «МигКредита» Олег Гришин.

«Рейтинговые агентства указывали, что наличие в структуре собственности Мigcredit Holdings пакета акций, реализуемого в рамках процедуры банкротства, может сказаться на кредитоспособности «МигКредита». Теперь этот фактор в оценке компании устранен», — сказал глава МФО. Гришин также отметил, что изменение структуры собственников «откроет доступ к сделкам слияния и поглощения».



Александров допускает, что изменение структуры собственников «МигКредита» положительно скажется на оценках кредитоспособности компании. При этом резкой переоценки стоимости облигаций компании он не ожидает.