В ГД подготовили поправки к законопроекту о QR-кодах

Законопроект о введении в общественных местах QR-кодов во II чтении собираются рассмотреть уже на следующей неделе, поэтому он может быть принят до конца января, пишут «Известия», уточняя, что фракции подготовили к нему свои поправки. В частности, они касаются цен на тесты и ограничения срока действия нового закона.

Госдума до конца января намерена принять правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, рассказали в комитете ГД по охране здоровья. При этом в парламенте допускают, что в документ могут внести значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений.

По словам первого зампреда комитета по охране здоровья Федота Тумусова, QR-коды уже давно активно применяются во всех регионах России, но законодательной базы для этого до сих пор нет. «Поэтому нужен федеральный закон, который установит единые для всех рамки применения этих ограничений. В нем должно быть четко сказано, кто принимает решение о QR-кодах и так далее. В этом смысле законопроект правительства надо принимать. У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят», — отметил он.

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Как рассказал источник в парламенте, 17 января состоится первый в этом году Совет Госдумы, на котором будет принято решение о ходе рассмотрения законопроекта комитетами и парламентом. По его словам, на следующей неделе депутаты активизируют общественное обсуждение норм с экспертным сообществом. Тогда же должно пройти второе чтение законопроекта. Кроме того, профильные комитеты обсудят потенциальную угрозу для россиян нового штамма «омикрон».

«Второй законопроект, вводящий QR-коды в транспорте и снятый с рассмотрения, пока не нашел поддержку у руководства парламента и президента, хотя отзывы на него в Госдуму от регионов поступают. Не исключено, что к нему вернутся только в крайнем случае при очень серьезном ухудшении эпидемиологической обстановки», — пояснил источник в парламенте.

В профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции, отвечающем за прохождение законопроекта о цифровых пропусках в общественных местах, сообщили, что могут рассмотреть законопроект на следующей неделе. Однако от более подробных комментариев о поправках в него воздержались.

«Мы уже внесли свои поправки. Они касаются предельной цены на тесты по выявлению заболевания и наличия антител, а также предельных сроков выдачи гражданам их результатов. Кроме того, мы считаем, что QR-коды должны получать все граждане, у кого будут выявлены антитела, вне зависимости, болели они официально или нет, а также какими вакцинами прививались — иностранными или российскими», — рассказал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.