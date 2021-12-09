Голикова не исключила пересмотра сроков сертификата в случае ухудшения эпидситуации

Сроки действия сертификатов о подтверждении перенесенной коронавирусной инфекции могут изменить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ и распространения новых штаммов. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Что касается сертификата, выданного по антителам, в связи с тем, что мы не можем зафиксировать дату, мы его выдаем на полгода, и дальше есть две развилки. Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит, мы продлим это действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, и новые штаммы будут заразнее и «злее», чем те, которые мы видим, то тогда, конечно, мы будем принимать другие решения», — сказала она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Сроки введения второй вакцины могут быть скорректированы после получения более подробной информации о штамме «омикрон».

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с 1 февраля 2022 года, которые будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе. Сертификат в случае вакцинации или болезни будет действовать год. Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или «Спутником V» за границей, он будет действовать полгода. Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто имеет положительный тест после 1 января 2021 года и подтвердил перенесенную болезнь наличием антител, а на полгода — тем, кто не обращался за медпомощью, но имеет антитела.