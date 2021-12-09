Собянин продлил период действия QR-кодов для переболевших и сократил «срок годности» отрицательных ПЦР-тестов

Срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией жителей столицы продлевается с шести до 12 месяцев, написал мэр Сергей Собянин в своем блоге, уточнив, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. Решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов принято на федеральном уровне.

Ранее выданные шестимесячные QR-коды с 20 декабря будут продлены автоматически.



«Новые документы будут оформляться сразу на год. В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие шесть месяцев. Если срок такого QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам автоматически оформят новые QR-коды на 12 месяцев с даты выздоровления», — пояснил мэр.



Одновременно с трех до двух календарных дней сокращается срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов. «Причина — ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма», — написал Собянин. Он добавил, что QR-коды, которые выдают после вакцинации, продолжат действовать в течение одного года.

Жителям столицы мэр посоветовал соблюдать меры предосторожности, вакцинироваться и проходить ревакцинацию. По его словам, более 5,8 млн москвичей получили первый компонент вакцины. В столице привиты не меньше 80% сотрудников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других сфер экономики.

Напомним, QR-код необходим, чтобы попасть в театр или музей, на концерт или на любое мероприятие, где соберутся более 500 человек. Кроме того, организации могут сами принять решение о доступе посетителей на свою площадку только при наличии QR-кода.