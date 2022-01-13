Обзор рынков от Банки.ру: доллар торгуется выше 76 рублей, евро — существенно выше 87

В четверг российский фондовый рынок перешел к снижению, а рубль существенно дешевеет, несмотря на позитивный внешний фон.

Так, поддержку нашему рынку оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру поднялся на 0,3%, торгуясь чуть ниже 85 долларов за баррель. Также покупкам в российских акциях способствовала динамика западных площадок. И если в Европе основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили порядка 0,3%.

Несмотря на это, к 18:00 мск индекс Мосбиржи упал на 3,2%, отступив в район 3 710 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ВТБ и «Новатэка», упавшие в цене на 5,2% и 5,9% соответственно. Лучше рынка торговались HeadHunter (плюс 0,8%) и Polymetal (минус 0,1%).

В рамках сегодняшних торгов основным фактором для российских акций стала геополитика. При этом внешний позитив не смог компенсировать рост российских рисков. В результате наш рынок отступил ниже уровней закрытия 2021 года. Отметим, что текущая картина, сложившаяся на графике индекса Мосбиржи, говорит в пользу продолжения нисходящей динамики, а первой целью снижения может выступить поддержка на отметке 3 600 пунктов. В случае же отступления под этот уровень основным станет негативный сценарий с целью в районе 3 100—3 200 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль понес существенные потери по отношению к основным мировым валютам. На 18:17 мск курс доллара поднялся до отметки 76,27 рубля (плюс 1,56 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), евро — до 87,48 (плюс 1,98 рубля). Рубль также проигнорировал позитивный внешний фон в виде продолжающегося роста цен на нефть, отыгрывая рост геополитических рисков.



При этом фундаментальные факторы не дают поводов для такого снижения рубля. Напротив, они говорят в пользу его укрепления и отступления американской валюты в район 73 рублей. В сложившихся обстоятельствах текущий рост доллара видится временным, и в случае снижения геополитических рисков ожидаем его возвращения в диапазон 73—75 рублей.