​Банк «Зенит» ​предоставляет скидку до 25% на услуги РКО

Банк «Зенит» запустил акцию по расчетно-кассовому обслуживанию, в рамках которой представители МСБ могут получить скидку до 25% на пакетах услуг «Бизнес плюс» и «Бизнес без границ». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.



Предложение доступно с 17 января по 31 марта 2022 года.

«Условия распространяются на новых и действующих клиентов при внесении авансовой оплаты пакета РКО на период три, шесть или 12 месяцев. Для предпринимателей, у которых дата списания авансовой оплаты выпадет на период действия специального предложения, скидка будет предоставлена автоматически», — говорится в релизе.

В пакет «Бизнес плюс» включены 30 онлайн-платежей и неограниченное количество зачислений на счет, две бесплатные бизнес-карты и переводы физлицам до 100 тыс. рублей.

В пакет «Бизнес без границ» входит неограниченное количество онлайн-платежей и зачислений на счет, две бесплатные бизнес-карты, «СМС-информирование», «Индикатор», 3% на остаток по счету. Также предусмотрены ежемесячные переводы физлицам до 300 тыс. рублей и снятие наличных до 300 тыс. рублей.

Уточняется, что после завершения специального предложения клиент сможет продолжить обслуживание на действующем пакете услуг по стандартным условиям или выбрать другой пакет услуг РКО банка.