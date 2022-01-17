Все новости

​Банк «Зенит» ​предоставляет скидку до 25% на услуги РКО

17.01.2022 21:41
1 492
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» запустил акцию по расчетно-кассовому обслуживанию, в рамках которой представители МСБ могут получить скидку до 25% на пакетах услуг «Бизнес плюс» и «Бизнес без границ». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

Предложение доступно с 17 января по 31 марта 2022 года.

«Условия распространяются на новых и действующих клиентов при внесении авансовой оплаты пакета РКО на период три, шесть или 12 месяцев. Для предпринимателей, у которых дата списания авансовой оплаты выпадет на период действия специального предложения, скидка будет предоставлена автоматически», — говорится в релизе.

В пакет «Бизнес плюс» включены 30 онлайн-платежей и неограниченное количество зачислений на счет, две бесплатные бизнес-карты и переводы физлицам до 100 тыс. рублей.

В пакет «Бизнес без границ» входит неограниченное количество онлайн-платежей и зачислений на счет, две бесплатные бизнес-карты, «СМС-информирование», «Индикатор», 3% на остаток по счету. Также предусмотрены ежемесячные переводы физлицам до 300 тыс. рублей и снятие наличных до 300 тыс. рублей.

Уточняется, что после завершения специального предложения клиент сможет продолжить обслуживание на действующем пакете услуг по стандартным условиям или выбрать другой пакет услуг РКО банка.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Владбизнесбанк предлагает онлайн-резервирование расчетного счета
Газпромбанк выделил ГК «ФСК» 14 млрд рублей на строительство жилищного комплекса
МЭР: льготные кредиты помогли сохранить 650 тыс. рабочих мест за два месяца
​«Сбер» предоставил первые льготные кредиты начинающим предпринимателям