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Банки.ру в 2021-м ​в четыре раза увеличил количество оформленных полисов ОСАГО и обновил калькулятор страхования ипотеки

24.01.2022 08:01
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Время прочтения: 2 минуты
Банки.ру в 2021-м ​в четыре раза увеличил количество оформленных полисов ОСАГО и обновил калькулятор страхования ипотеки
Источник
Banki.ru

В 2021 году в четыре раза увеличилось количество полисов ОСАГО, оформленных через Банки.ру. Купить страховой полис ОСАГО на Банки.ру стало удобнее и быстрее благодаря сокращению количества полей для ввода данных и внедрению быстрой пролонгации, что позволяет многим пользователям сэкономить до 50% от стоимости полиса.

Что еще изменилось в 2021 году в «Мастере подбора ОСАГО»:

  • В отличие от остальных маркетплейсов сервис Банки.ру позволяет узнать гарантированную цену полиса, а не предварительный расчет.
  • Сервис дополнен новыми марками и моделями авто, доступными к оформлению страховки.
  • Информация о клиенте и его машине при заполнении анкеты вносится автоматически, данные подтягиваются из предыдущего расчета.
  • После оформления полиса пользователь может получить дополнительные выгодные предложения на покупки от AliExpress.

«Сейчас в нашем онлайн-калькуляторе представлены предложения 12 крупнейших страховых компаний, — говорит директор страховой вертикали Банки.ру Елена Перфильева. — Пользователь может быстро рассчитать ОСАГО по индивидуальным параметрам, выбрать лучшее предложение и купить полис через наш сайт. Для автомобилистов с уже действующим ОСАГО в этом году стала доступна быстрая пролонгация полиса в таких страховых, как «АльфаСтрахование», «Абсолют Страхование», «Ингосстрах» и «Согласие».

Обновления в других страховых сервисах Банки.ру

Помимо полисов ОСАГО, на Банки.ру можно оформить и полис ипотечного страхования. В 2021 году запущен новый калькулятор страхования ипотеки, он позволяет рассчитать стоимость не только полиса страхования купленного в кредит жилья, но и жизни и здоровья заемщика. Сервис показывает условия от «Зетта Страхования» и «Абсолют Страхования». Чтобы получить полис через сайт Банки.ру, нужно выбрать банк, в котором оформлена ипотека, указать остаток кредита, пол и возраст заемщика. Сервис покажет оптимальные предложения — пользователю необходимо только заполнить анкету, оплатить полис онлайн и получить его на e-mail.

«В 2021 году мы заложили надежный фундамент для устойчивого развития страховой вертикали Банки.ру, — отметила ее директор Елена Перфильева. — Мы сформировали основную команду, запустили новые бизнес-процессы, внедрили data-driven-подход и современные инструменты управления проектами. За короткий срок мы увидели первые позитивные результаты улучшения страховых сервисов. Мы уверенно можем сказать, что в 2021 году наши сервисы стали лучше».

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