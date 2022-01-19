Власти намерены повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах

В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики — речь идет о повышении ставок сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих по этому параметру субъектах; обсуждение ведется в рамках рабочих групп по четырем направлениям: здравоохранение, образование, наука и культура, пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к правительству, и два источника, знакомых с дискуссией.

Как отметил близкий к правительству собеседник, в майских указах 2012 года президент поручал обеспечить опережающий рост оплаты труда бюджетников, но их зарплаты не сравнялись с заработками на рынке, по крайней мере в отдельных категориях, а разрыв в доходах между сотрудниками одной и той же квалификации от региона к региону может отличаться в несколько раз. Поскольку выравнивание потребует колоссальных средств из бюджета, его проведут в соответствии с принципами социального казначейства: зарплаты будут увеличивать сотрудникам из регионов, отраслей и непосредственно профессий, наиболее отстающих по этому параметру.

По словам представителя Минтруда, в конце 2021 года с учетом роста заработных плат выше прогноза в рамках исполнения майских указов из резервного фонда правительства было выделено дополнительно более 12,2 млрд рублей для федеральных государственных учреждений и 29,3 млрд рублей для учреждений субъектов России, что позволяет обеспечить уровень заработной платы бюджетников с учетом сложившегося уровня средней зарплаты по экономике в регионах. Создание отраслевых систем оплаты труда — следующий шаг, который позволит установить прозрачный механизм формирования заработной платы на основе единых стандартов и правил.

Главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач отметил, что идея о снижении дифференциации абсолютно правильная. Целесообразно ввести общероссийский стандарт для определения нижней границы зарплаты целевых групп бюджетников, для этого из бюджета потребуется дополнительно свыше 1,5 трлн рублей: 228 млрд рублей в 2022 году, 466 млрд рублей в 2023 году, 865 млрд рублей в 2024 году. Но увеличение расходов даст дополнительный прирост доходов за три года в размере 2,1 трлн рублей, а также прибавку в размере 1,9 трлн рублей к ВВП страны.