Эксперты оценили перспективу роста оплаты труда вслед за инфляцией

После январских праздников в СМИ появилась информация, что зарплаты работающих россиян могут быть проиндексированы на размер инфляции — 8,39%, пишут «Известия». Однако, как утверждают опрошенные изданием эксперты, юридически обязать бизнес увеличивать зарплаты сотрудникам невозможно.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, в условиях рыночной экономики заставить работодателей централизованно увеличить зарплаты можно, регулируя МРОТ. «Если же говорить про варианты повышения заработных плат, превышающих МРОТ, это должно происходить за счет конкуренции на рынке труда. Государство как крупнейший работодатель страны может принять решение повысить зарплаты бюджетникам. Это создаст переток рабочей силы в бюджетные организации и стимулирует частных работодателей повышать зарплаты», — рассказал он.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева отметила, что трудовому законодательству обязательно следуют наиболее социально ответственные работодатели, в том числе крупнейшие государственные компании, в которых работают десятки тысяч граждан. «Однако представители малого и среднего бизнеса, особенно в условиях пандемии и при проблемах последних двух лет с экономикой, вряд ли смогут себе позволить рост зарплат, тем более на такую большую величину — 8%», — заметила она, подчеркнув, что повышение зарплаты остается исключительно на усмотрение руководителя компании.

Лента новостей Эксперты: до двух третей компаний в РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году Зарплату сотрудникам могут повысить до двух третей компаний в России в текущем году, а некоторые компании повысили зарплаты еще в конце 2021 года. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты в сфере рекрутинга. 10.01.2022 09:48

Средний и малый бизнес, как правило, штрафов от Инспекции труда не боится, подтвердил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Хотя бы потому, что сотрудники таких предприятий крайне редко обращаются в Инспекцию по охране труда. Поэтому указанная мера просто превратится в декларативную. Из сообщения точно не следует, идет ли речь о гражданах, занятых в бюджетной сфере, коммерческой сфере или обо всех трудоустроенных россиянах. А что делать тем, кто работает на предприятиях, где нет коллективных договоров? Кто защитит их права?» — задается вопросом эксперт.

По его мнению, от принудительного увеличения зарплат не выиграет никто. «Сотрудники крупного бизнеса и так обычно получают прибавку к зарплате в соответствии с уровнем инфляции. Сотрудники малых и средних предприятий, по нашим оценкам, не получат ничего. С бюджетниками вопрос остался открытым, но если им повысят зарплату, то в выигрыше краткосрочно окажутся они. Краткосрочно — поскольку такая мера, не связанная с производительностью труда, только усугубит ситуацию с инфляцией», — отметил он.

«Государство может концентрировать усилия на развитии инфраструктуры и создании новых рабочих мест. Нет смысла директивно повышать заработные платы, если человек в принципе не может найти работу. Трансформация экономики, вызванная пандемией, сокращает рабочие места у низкоквалифицированного персонала, на смену которому приходят IT-решения. И недостаток рабочих мест для низкоквалифицированного персонала, сочетается с кадровым голодом в IT-сфере. Без вмешательства государства это может привести к социальному конфликту», — считает Тузов.