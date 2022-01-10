Эксперты: до двух третей компаний в РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

Зарплату сотрудникам могут повысить до двух третей компаний в России в текущем году, а некоторые компании повысили зарплаты еще в конце 2021 года. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты в сфере рекрутинга.

«Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% [опрошенных руководителей] компаний, еще 27% не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорит лишь 1%. Более 19% пересмотрели зарплаты сотрудников в декабре 2021 года. Еще 18% компаний, планирующих индексацию, проведут ее в январе 2022 года, 9% — в феврале, 15% — в марте — апреле», — отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter и руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.

По ее словам, медиана планируемого изменения заработной платы составляет 5%. «Отмечу, что этот показатель в последние несколько лет держится на одном уровне, но по факту пересмотр может быть и более значительным. Кроме того, заработные платы внутри одной компании растут непропорционально: кому-то оклад могут увеличить на 13%, кому-то — на 4%», — добавила она.

В SuperJob узнали, что повышать зарплаты планируют почти треть компаний. «Сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%). Пока не планируют индексировать зарплаты сотрудникам 41% работодателей», — рассказали в пресс-службе сервиса.

В компании отметили, что более года работодатели испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала. «Соискатели стали заметно реже соглашаться на невыгодные для себя условия труда и оплаты. В непростых экономических условиях бизнес немного «раскрутил гайки»: компаний с агрессивным типом корпоративной культуры стало меньше, работодателей стали больше беспокоить вопросы вакцинации и здоровья персонала. Привлекая персонал, компании усилили работу над HR-брендами, развивают реферальные программы, стали более лояльны по отношению к уволившимся сотрудникам», — заключили эксперты.

«В некоторых компаниях заложена стандартная индексация заработной платы, которая привязана к уровню инфляции. Однако чаще всего это касается западных компаний. Далеко не все российские работодатели готовы проводить аналитические исследования по рынку ради повышения зарплаты сотрудникам. С другой стороны, существующий дефицит кадров и высокая конкуренция за кандидата вынуждают работодателей пересматривать зарплатное предложение. Особенно когда сотрудник сообщает о наличии офера из другой компании», — рассказала ТАСС руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTeam Ирина Антоненко.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России может превысить 8% по итогам 2021 года. По последним данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре 2021 года замедлилась до 8,39% с 8,4% в ноябре. Окончательные данные по годовой инфляции будут опубликованы 12 января.



В HeadHunter добавили, что, хотя динамика дохода работников в России сегодня положительная, сохраняется отставание роста зарплат на рынке труда от темпов инфляции. «Только в 2019 году в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям инфляции (5%), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных и фактических инфляционных показателей. В 2021 году ситуация сохраняется — рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9% в зависимости от должностного уровня работника (среднее значение — 6%), что на 1,4—1,9 процентного пункта ниже прогноза ЦБ РФ и Минэкономразвития по инфляции по итогам 2021 года», — добавила она.