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ДИП Центробанка: оценка трендовой инфляции повысилась в декабре до 6,01%

19.01.2022 12:39
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Оценка трендовой инфляции в декабре 2021 года повысилась до 6,01% с 5,88% в ноябре, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, увеличилась до 6,56%. Напомним, в ноябре она равнялась 6,51%.

Аналитики указывают на остающийся значительным вклад устойчивых составляющих в общий рост цен. Отмечается, что сохраняющиеся ограничения на стороне предложения на фоне повышенного спроса и инфляционных ожиданий по-прежнему позволяют производителям переносить издержки в потребительские цены.

«Принимаемые Банком России меры по ужесточению денежно-кредитной политики будут способствовать охлаждению повышенного потребительского спроса. Это приведет к постепенному снижению инфляционного давления. Еще одним фактором станет вероятное скорое начало нормализации ситуации с перебоями поставок, на которое указывают опережающие индикаторы», — прогнозируют в ДИП Центробанка.

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