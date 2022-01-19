ДИП Центробанка: оценка трендовой инфляции повысилась в декабре до 6,01%

Оценка трендовой инфляции в декабре 2021 года повысилась до 6,01% с 5,88% в ноябре, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, увеличилась до 6,56%. Напомним, в ноябре она равнялась 6,51%.

Аналитики указывают на остающийся значительным вклад устойчивых составляющих в общий рост цен. Отмечается, что сохраняющиеся ограничения на стороне предложения на фоне повышенного спроса и инфляционных ожиданий по-прежнему позволяют производителям переносить издержки в потребительские цены.



«Принимаемые Банком России меры по ужесточению денежно-кредитной политики будут способствовать охлаждению повышенного потребительского спроса. Это приведет к постепенному снижению инфляционного давления. Еще одним фактором станет вероятное скорое начало нормализации ситуации с перебоями поставок, на которое указывают опережающие индикаторы», — прогнозируют в ДИП Центробанка.