ДИП Центробанка: оценки трендовой инфляции снова выросли

Оценка трендовой инфляции в ноябре выросла до 5,88% с 5,66% в октябре, когда она также выросла по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.



Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, в ноябре также увеличилась — до 6,51%. Напомним, в октябре она равнялась 6,27% (и это тоже было выше, чем в сентябре).

Инфляционное давление, очищенное от влияния временных и разовых факторов, остается повышенным. На это также указывают модифицированные показатели базовой инфляции.

«С учетом запаздывающего во времени действия денежно-кредитной политики дезинфляционное влияние от повышения ключевой ставки Банком России проявится более отчетливо в ближайшие месяцы. Это приведет к замедлению инфляции до 4—4,5% к концу 2022 года с дальнейшей стабилизацией вблизи 4%», — отмечается в материале ДИП Центробанка.