Магазины обнулили наценки на базовые товары

Все больше торговых сетей начали продавать продукты по закупочной стоимости либо ниже нее, пишут «Известия». Вслед за X5 group и «Магнитом» ретейлер «Верный» ограничил наценку на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины — теперь показатель не может превышать 10%, а часть товаров компания решила реализовывать по закупочным ценам.

В «Верном» уточнили, что мера коснулась хлеба, молочных продуктов, макарон, круп, колбас, мяса курицы и другого. «Покупатели смогут приобрести эти товары по закупочной цене или с минимальной наценкой, верхний предел которой будет ограничен 10%. Все расходы, связанные со сдерживанием цен, ретейлер покроет за свой счет», — сказали в торговой сети, добавив, что это позволит гарантировать покупателям минимально возможную цену на самые важные продукты.

В «Ленте» наценка на социально значимые товары не превышает 10%, а нижний уровень может достигать нуля, сказали в пресс-службе компании. Уже какое-то время «Ашан» применяет минимальную торговую наценку, а некоторые продукты из списка социально значимых ретейлер продает по цене ниже закупочной, сказали в сети. Там уточнили, что речь идет об овощах, сахаре, подсолнечном масле и других товарах.

В начале года стало известно, что две крупнейшие продуктовые сети в РФ добровольно пошли на ограничение своей наценки на товары. В X5 group заявили, что с 12 января и до конца года надбавка на 20 товарных категорий не будет превышать 10%. Конкретную продукцию компания будет определять ежемесячно. Об этом торговая сеть уведомила ФАС. «Магнит» готов пойти на аналогичный шаг — зафиксировать наценку на уровне не более 10% на товары первой необходимости, сообщила компания регулятору. Речь примерно о 200 позициях из 25 категорий, сказали в компании, и добавили, что доля этой продукции может составить 30—40% от оборота социально значимых товаров в денежном выражении.

Сейчас ретейлеры дорабатывают свои предложения, ФАС ждет их окончательные версии для дальнейшей оценки, сказали в службе. В целом ведомство поддерживает инициативы по ответственному поведению компаний, добавили там. «Опираясь на их положительный опыт, служба предложила остальным торговым сетям по возможности провести аналогичную работу, направленную на снижение стоимости социально значимых продуктов питания», — пояснили в ФАС.

Там также напомнили, что в течение 2021 года служба провела ряд совещаний с представителями крупнейших торговых сетей. На них бизнесу предложили проработать механизмы ответственного ценообразования. Дело в том, что ФАС выявляет завышение наценок в некоторых торговых сетях в ходе еженедельного мониторинга, отметили в службе.

Минпромторг обсуждал с торговыми сетями возможность установления максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. В 2021 году, согласно данным Росстата, средняя надбавка на товары составила не более 17,6%.