Лучшее за неделю: карты с доходностью до 10% и риски инвестора в работу других

🔸 Доходные карты — это обычные банковские карты, по которым банки, как и по вкладам, выплачивают проценты. Правда, для этого требуется выполнять специальные условия: как правило, делать покупки на определенную сумму в месяц или поддерживать на карте неснижаемый остаток средств. Выбрали самые универсальные карты с доходностью до 10% и изучили их подводные камни в «Разборе Банки.ру».

🔸 От инвестиций в чужую компанию до банкротства может быть один шаг. О том, чем рискует инвестор и как избежать неприятностей, связываясь с малым и средним бизнесом, запущенным по отработанной схеме, узнаем из второго эпизода сериала «Реальный бизнес: инвестиции в работу других». В прошлой серии мы выяснили, что есть три варианта пассивных инвестиций во франшизу в зависимости от типа договора с франчайзи.

🔸 Сотрудники ГИБДД уже не первый год откровенно не желают выезжать на ДТП, оставляя водителям возможность разбираться самостоятельно. А если все же выезжают, ждать их зачастую приходится часами, нарушая правило не загромождать автомобилями проезжую часть. Поэтому все чаще ДТП оформляют упрощенным способом, то есть по европротоколу. Узнаем, как правильно оформить европротокол в мобильном приложении и на бумаге, из «Инструкции Банки.ру».



🔸 С начала января индекс Московской биржи потерял 12%. Только за понедельник, 17 января, зафиксирован обвал на 7%. Неприятная новость для инвесторов, в том числе и для новых. Минус 7% от цены акций Goldman Sachs после старта сезона отчетностей в США. Оба падения — только за один торговый день. В том, что это значит для инвестора, разбираемся здесь.



🔸 Прибыль от инвестиций получают не только те, кто вкладывает. На их биржевых доходах зарабатывает и государство. О том, какие налоги и когда платит инвестор, кто выступает налоговым агентом, выясняем в рубрике FinTok.



🔸 Поставщик IT-решений Softline (российского происхождения) с начала года все дешевеет на рынке и при этом активно расширяет свой бизнес. В том, насколько интересна компания, ставшая публичной почти три месяца назад, разбирается в публикации.

🔸 Вашему личному автомобилю больше не нужен техосмотр, в том числе и для покупки ОСАГО. Или все-таки нужен? Изменения в законы о техосмотре и госрегистрации автомобилей вступили в силу с 30 декабря 2021 года. Они избавили более 50 млн автовладельцев от обязанности проходить техосмотр, исключив из перечня автомашин, для которых он обязательно нужен, машины и мотоциклы физлиц, которые они используют исключительно в личных целях. Давайте посмотрим, в каких ситуациях диагностическая карта все же потребуется, в материале «Техосмотр отменили не для всех».



🔸 Новый материал вышел в рубрике «Личный опыт». У Регины Игдыровой необычное хобби: на досуге она делает и продает праздничные свечи. С читателями Банки.ру она делится своим опытом размещения на российских онлайн-площадках. О том, как Регина сделала бизнес из хобби и почему не хочет его масштабировать, узнаете здесь.