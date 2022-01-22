Изменения по ипотеке за неделю: рассрочка на покупку недвижимости

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Совкомбанк планирует запустить редкую на отечественном банковском рынке услугу рассрочки на покупку недвижимости. Банк запустил пилотный проект с рассрочкой на покупку недвижимости в строящихся объектах. Главное отличие от классической ипотеки — отсутствие процентов (при выполнении определенных условий) и залога. Вместе с тем при невыполнении регулярного оборота по карте (не менее пять покупок в месяц на сумму от 10 тыс. рублей) клиент заплатит разовую комиссию в размере 50% платежа по рассрочке. По программе клиент может приобрести квартиру, апартаменты, машино-место или иной объект, реализуемый застройщиком в рамках закона об участии в долевом строительстве. Длительность рассрочки — 9—18 месяцев (средний срок ипотеки, по данным ЦБ, превышает 21 год).



Райффайзенбанк предлагает особые условия по ипотеке для покупки квартир ГК «Гранель»: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования. Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и Московскую область и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

МТС Банк расширяет список программ ипотечного кредитования и теперь принимает заявки на кредит «Ипотека на покупку дома» по ставке от 10,55% годовых. Клиенты могут оформить ипотечный кредит на приобретение дома или таунхауса, построенных менее 20 лет назад, с первоначальным взносом в 20% от стоимости недвижимости. Срок кредитования — от трех до 25 лет. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей. После оформления потенциальным заемщиком заявки на кредит банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней.

Банк ДОМ.РФ вместе с ГК «Гранель» запустили ипотечную программу, благодаря которой купить квартиру можно по ставке от 7,8%. Льготные условия доступны для жилых комплексов, строящихся компанией на средства проектного финансирования банка. Минимальная ставка доступна при сумме кредита от 12 млн рублей и первоначальном взносе в размере 10% и выше от стоимости квартиры. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. В Москве приобрести недвижимость по программе можно в комплексах Mypriority Basmanny, HighWay, Profit, а в Подмосковье — в проектах «Живописный», «Инновация», «Бригантина», «Новая Рига», «Императорские Мытищи», «Государев дом», «Реут» и «Пехра».