​«Сбер» признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance

«Сбер» признается сильнейшим брендом Европы в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международной консалтинговой компании Brand Finance, говорится в релизе кредитной организации. Согласно отчету Global 500 2022, банк занял первое место в Европе по показателю «Сила бренда», набрав 92,3 пункта из 100 возможных и получив наивысший рейтинг «ААА+».

Как поясняется, показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.



«За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3 процентного пункта, несмотря на пандемию коронавируса. Годом ранее по силе бренда «Сбер» занимал второе место в Европе, позади Ferrari, но в этом году компании поменялись местами», — говорится в релизе.

В общемировом рейтинге «Сбер» подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов «Сбер» — на шестом месте, перед ним — только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи). Также в десятку, заняв с седьмого по десятое место включительно, вошли соответственно компании: Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.

Кроме того, за год «Сбер» также значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 25 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в 12,8 млрд долларов — на 36% больше, чем год назад, — что позволило «Сберу» занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира (в прошлом году банк находился на 181-м месте).

В России по итогам года «Сбер» сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда.