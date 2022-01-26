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​«Сбер» признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance

26.01.2022 11:03
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

«Сбер» признается сильнейшим брендом Европы в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международной консалтинговой компании Brand Finance, говорится в релизе кредитной организации. Согласно отчету Global 500 2022, банк занял первое место в Европе по показателю «Сила бренда», набрав 92,3 пункта из 100 возможных и получив наивысший рейтинг «ААА+».

Как поясняется, показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

«За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3 процентного пункта, несмотря на пандемию коронавируса. Годом ранее по силе бренда «Сбер» занимал второе место в Европе, позади Ferrari, но в этом году компании поменялись местами», — говорится в релизе.

В общемировом рейтинге «Сбер» подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов «Сбер» — на шестом месте, перед ним — только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи). Также в десятку, заняв с седьмого по десятое место включительно, вошли соответственно компании: Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.

Кроме того, за год «Сбер» также значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 25 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в 12,8 млрд долларов — на 36% больше, чем год назад, — что позволило «Сберу» занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира (в прошлом году банк находился на 181-м месте).

В России по итогам года «Сбер» сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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