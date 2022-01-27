Льготную ипотеку предлагают расширить на вторичку

Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье, пишут «Известия». С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. В населенных пунктах, где девелоперы не строят новое жилье, граждане не могут воспользоваться господдержкой, что ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки, сказано в документе. «Сельской ипотекой», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек, отметил Якубовский.

Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку. При этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

В Минстрое отметили, что идея требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания. Как сообщили в Рейтинговом агентстве строительного сектора, сегодня девелоперы не строят жилье в 812 городах из 1 117, то есть более чем в 70% городов страны. Например, в Братске, Усть-Илимске и Усть-Куте Иркутской области за последние три года не было построено ни одного многоквартирного дома, отметил Якубовский. По словам зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Николая Алексеенко, необходимо определить четкие критерии, при которых льготные программы распространятся на вторичное жилье, иначе есть риск ускорения темпов разогрева рынка недвижимости.

Неравномерное жилищное строительство ведет к значительным миграционным и демографическим перекосам, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Также нужно учитывать, что больше половины квартир в новостройках — однокомнатные, а если в семье рождаются дети, ей приходится покупать квартиру большей площади. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, также следует запустить бессрочную льготную ипотеку на уровне не выше 5% для массового жилья в новостройках.

В регионах, где нет новостроек, льготная ипотека на вторичку позволит не только улучшить жилищные условия граждан, но и повысить ликвидность таких объектов, считает председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Также увеличение динамики на вторичном рынке позволит активнее списывать ветхий и аварийный фонд, отметил он. Не исключено, что ситуация будет развиваться по аналогии с рынком первичного жилья, когда из-за роста спроса увеличились цены, отметил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.