Лучшее за неделю: налоговый вычет с накоплений на пенсию и мошеннические мобильные приложения

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🔸 Мошеннические мобильные приложения в официальном каталоге Google Play мимикрируют под социальные сервисы и брокерские конторы, чтобы похитить деньги с вашей банковской карты. О том, как работают новые схемы мошенничества с использованием приложений, читайте в статье.

🔸 Российский рубль и рынок акций падают не первый месяц. Инвесторы сейчас в поисках идей среди валютных инструментов. Ищем выгоду в наиболее доходных бумагах зарубежных компаний, по которым заплатят дивиденды, если их купить до конца марта. О том, как их найти и какие есть риски, читаем в статье «Топ-10 дивидендных иностранных акций на I квартал 2022 года».

🔸 Пандемия заставила нас пристальнее следить за состоянием своего здоровья и, соответственно, страховать его. Однако наличие полиса не всегда гарантия получения выплаты по нему. О том, как застраховаться правильно, на что обратить внимание при покупке «антиковидного» полиса, узнаем из «Инструкции Банки.ру».

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