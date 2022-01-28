«Эксперт РА» подтвердило рейтинг РФК-Банку на уровне «ruBB+»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РФК-Банка на уровне «ruBB+», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными оценками капитала и ликвидной позиции, высоким качеством активов, слабыми рыночными позициями, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления.

Аналитики напомнили, что РФК-Банк специализируется на расчетном обслуживании предприятий ОПК, а также размещении ликвидности в депозиты Банка России. В 2018 году РФК-Банк был включен в список SDN. Специализация позволяет банку рассчитывать на административную поддержку при необходимости, однако по причине отсутствия каких-либо инфраструктурных преимуществ, делающих деятельность банка уникальной, вероятность такой поддержки оценивается как умеренная.

По данным агентства, слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой и специализацией преимущественно на расчетном обслуживании денежных потоков своего акционера. Кроме того, для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска, что обусловлено высокой долей в валовых активах краткосрочных высоколиквидных компонентов с пониженной доходностью.

В числе прочего отмечается значительный запас капитала при адекватной способности к его генерации. Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств (на 1 декабря 2021 Н1.0 равен 90,6%, Н1.2 составляет 81,6%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Для банка характерен умеренно низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 декабря 2021 года крупные кредитные риски к нетто-активам составили 4,1%).

«Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности: на 1 декабря 2021 года норматив Н2 и Н3 выдерживают досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности, а покрытие ликвидными активами привлеченных средств на протяжении периода с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021-го превышало 100%. При этом агентство отмечает, что ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на крупнейшем кредиторе, средства которого представлены остатками на расчетных счетах и составляют около 28% пассивов», — говорится в сообщении.