В ежегодной встрече банков с ЦБ в марте примут участие Набиуллина, Тулин, Юдаева, Чистюхин

В ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России, которую 3—4 марта 2022 года проведет Ассоциация банков России, примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, первые заместители председателя Дмитрий Тулин, Ксения Юдаева и Владимир Чистюхин.

На вопросы банкиров ответят также заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, заместители председателя ЦБ Алексей Заботкин и Герман Зубарев.

Встречу 3 марта проведут президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Кроме того, 4 марта пройдет круглый стол «Практические вопросы надзора и регулирования деятельности кредитных организаций», модератором которого выступит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В круглом столе примут участие главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ Юрий Воронин, руководители структурных подразделений Банка России — директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Илья Ясинский, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, руководитель службы анализа рисков Александр Дымов, директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина.

Целью ежегодно проводимого мероприятия, собирающего более 500 участников, является обсуждение в прямом диалоге с регуляторами финансового рынка актуальных проблем, стоящих перед банковским сообществом, новых законодательных и нормативных документов.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Участники мероприятия смогут задать вопросы спикерам в онлайн-чате.



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