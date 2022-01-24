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​Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России пройдет 3—4 марта 2022 года

24.01.2022 09:00
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Ассоциация банков России проводит 3—4 марта 2022 года ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России и его структурных подразделений по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков.

Во встрече примут участие председатель Банка России, заместители председателя Банка России, руководители департаментов и служб мегарегулятора. На вопросы банкиров традиционно отвечают также представители Госдумы, Совета Федерации, АСВ, Минфина России и других федеральных министерств и ведомств.

Целью ежегодно проводимого мероприятия, собирающего более 500 участников, является обсуждение в прямом диалоге с регуляторами финансового рынка актуальных проблем, стоящих перед банковским сообществом, новых законодательных и нормативных документов. Будут затрагиваться вопросы регулирования, в том числе банковских групп, экосистем, маркетплейсов, макропруденциальной и денежно-кредитной политики, внедрения цифрового рубля, оптимизации отчетности и пропорционального регулирования, защиты прав и интересов потребителей, кибербезопасности, развития национальной платежной системы, изменений в области ПОД/ФТ, трансграничного регулирования.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Участники мероприятия смогут задать вопросы спикерам в онлайн-чате.

Информация и регистрация здесь.

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