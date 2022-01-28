Изменения по вкладам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Уральский Банк Реконструкции и Развития скорректировал условия по вкладу «Хороший старт» для новых клиентов. Теперь проценты по нему будут выплачиваться каждые 90 дней (ранее — в конце срока), а максимальная доходность вырастет до 9% годовых. Оформить продукт могут клиенты, у которых на 20 декабря 2021 года не было действующего срочного вклада в банке.

Банк «Саратов» обновил линейку вкладов. Обновленная линейка представлена четырьмя новыми продуктами. Первоначальный взнос по вкладу «Копилка» начинается от 10 тыс. рублей. Срок действия договора составляет один год. Начисление процентов осуществляется по ставке 7% годовых. По вкладу «Отличный доход» с минимальной суммой 100 тыс. рублей и сроком два года предусмотрено четыре периода начисления процентов со ставками от 7% до 9% годовых; средняя ставка за весь срок составляет 7,56%. По депозиту «Зафиксируй ставку» первоначальный взнос составляет от 500 тыс. рублей. Срок действия договора — один год. Ставка равна 8% годовых. Вклад «Максимальный доход», который можно разместить на полгода в сумме от 500 тыс. рублей, предлагает ставку 8,4% годовых.

Экспобанк увеличил процентные ставки по вкладам. Теперь максимальная эффективная ставка по вкладу «Яркий процент» составляет 10,3% годовых в рублях. Депозит можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер вклада — 30 тыс. рублей. При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 9,7%, в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении — до 10,3% годовых в рублях с учетом капитализации. Вклад «ЭкспоКапитал+» доступен пользователям платформы «Финуслуги». Его можно открыть на срок от 100 до 366 дней. Доходность составит до 10,2% годовых. «Экспо Сберегательный счет» открывается на срок от 181 до 732 дней. В течение всего срока по вкладу доступно как пополнение, так и частичное снятие средств. В зависимости от срока доходность продукта «Экспо Сберегательный счет» составляет до 7,38% с учетом капитализации. При открытии вклада в сумме от 1,5 млн рублей эффективная процентная ставка выше — до 7,49%.

Банк «Зенит» повысил доходность всей линейки вкладов. Изменение составило до 1,5 процентного пункта, теперь максимальная ставка в рублях равна 9,3% годовых. По условиям вклада «Восход» разместить денежные средства по ставке 9,3% годовых можно на срок 700 дней и на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. Также у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке «Зенит» по состоянию на 2 ноября 2021 года. Выросла ставка до 9% годовых по вкладу «Выбор Банки.ру». Открыть продукт можно на срок 375 дней, на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. При этом у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке по состоянию на 12 декабря 2021 года. Банк также повысил ставки по продуктам «Высокий доход» — до 8,25% годовых, «Пополняемый доход +» — до 7,91% годовых и «Пенсионный» — до 7,23% годовых.