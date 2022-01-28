Минтруд рассказал о выгодах для граждан от реформирования системы соцстрахования

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком может вырасти с 37,9 тыс. до 57,4 тыс. рублей, максимальная сумма пособия по беременности и родам — с 435,9 тыс. до 660,9 тыс., максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности — с 94,7 тыс. до 143,5 тыс. в случае реализации инициатив Минтруда по реформированию сферы социального страхования. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства.
Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, а также создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. На портале для общественного обсуждения размещены уведомления о разработке законопроектов о внедрении единого тарифа для оценки регулирующего воздействия, а также размещены на общественное обсуждение проекты законов, связанные с объединением ПФР и ФСС, указано в релизе. Как написала ранее в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве, Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию, чтобы летом можно было подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023—2025 годы.
Относительно единого тарифа в сообщении Минтруда поясняется, что сейчас по общему правилу работодатели платят 22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования с общего дохода работника и 2,9% в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы.
При этом в ПФР взносы отчисляются в размере 22% от заработка работника в пределах 1,565 млн рублей в год, а в ФСС — в размере 2,9% от заработка в пределах 1,032 млн рублей в год.
Также сейчас различается круг застрахованных граждан. Если в ПФР взносы поступают со всех работающих по найму граждан (занятых по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера), то в ФСС взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам.
Кроме того, действует 12 льготных режимов для отдельных категорий плательщиков и пять льготных моделей уплаты страховых взносов. Концепция «единого тарифа» не предусматривает изменения действующих общеустановленных тарифов.
Предлагается:
- установить единый круг застрахованных лиц, то есть распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам;
- установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием;
- объединить все существующие льготные категории плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% (резиденты территорий опережающего развития и других экономических зон, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные организации, «Сколково», IT-организации, организации-мультипликаторы) и 0% (члены экипажей судов). Таким образом, все действующие льготные режимы будут сохранены;
- обеспечить возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, который автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование;
- сократить количество отчетности, установить единую дату подачи единой формы отчетности до 15-го числа месяца. Те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе единой формы.
Увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше. Как уточняет Минтруд, это порядка 9% сотрудников. При этом предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год. «Вместе с тем это решение даст возможность в полтора раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования», — подчеркивается в материале.
К 2025 году при введении единого тарифа:
- максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели — 37,9 тыс. рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка;
- максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели — 435,9 тыс.);
- максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет составит 143,5 тыс. рублей (по действующей модели — 94,7 тыс.), при стаже от пяти до восьми лет — 114,8 тыс. (по действующей модели — 75,7 тыс.), при стаже до пяти лет — 86,1 тыс. рублей (при действующей модели — 56,8 тыс.).
Как отмечает Минтруд, такой подход позволит:
- обеспечить равный доступ к социальному страхованию гражданам, занятым по трудовым и гражданско-правовым договорам;
- в полтора раза увеличить максимальный размер выплат по больничному, по уходу за ребенком и декретных без увеличения тарифов страховых взносов;
- обеспечить режим «одного окна» для предприятий и уплачивать страховые взносы одним платежом.
Предлагается внедрить единый тариф с 1 января 2023 года.
В материале Минтруда также описаны организационные изменения, предлагаемые в связи с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
«Концепция единого тарифа и объединения фондов была представлена на заседании Российской трехсторонней комиссии. Подготовку и доработку текстов нормативных актов осуществляет совместная с профсоюзами и работодателями рабочая группа», — указывают в Минтруде.
Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единую организацию — и предложить работодателям общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, пишет «Коммерсант». При минимальном росте нагрузки на бизнес это, по замыслу Минтруда, позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза.28.01.2022 09:52
Комментарии
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<p>Все что нужно знать о "выгодах для граждан" от очередного "реформирования" социальной системы по ПРАКТИКЕ последних 30 лет, это то, что проводится целенаправленная политика когда социальные обязательства перед гражданами со стороны государства целенаправленно сокращаются под предлогом наукообразных измышлений деятелей в очках и пиджаках называющих себя "учеными", и все СЪЭКОНОМЛЕННЫЕ бюджетные средства направляются безвозмездно на финансирование олигархических проектов. </p>
<p>В результате имеем рекордное с послевоенного времени вымирание населения, даже переплюнули ежовщину 1937</p>
<p>А ЛЮДЯМ ЧТО ОСТАЕТСЯ ?</p>