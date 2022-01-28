Минтруд рассказал о выгодах для граждан от реформирования системы соцстрахования

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком может вырасти с 37,9 тыс. до 57,4 тыс. рублей, максимальная сумма пособия по беременности и родам — с 435,9 тыс. до 660,9 тыс., максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности — с 94,7 тыс. до 143,5 тыс. в случае реализации инициатив Минтруда по реформированию сферы социального страхования. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства.

Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, а также создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. На портале для общественного обсуждения размещены уведомления о разработке законопроектов о внедрении единого тарифа для оценки регулирующего воздействия, а также размещены на общественное обсуждение проекты законов, связанные с объединением ПФР и ФСС, указано в релизе. Как написала ранее в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве, Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию, чтобы летом можно было подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023—2025 годы.

Относительно единого тарифа в сообщении Минтруда поясняется, что сейчас по общему правилу работодатели платят 22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования с общего дохода работника и 2,9% в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы.

При этом в ПФР взносы отчисляются в размере 22% от заработка работника в пределах 1,565 млн рублей в год, а в ФСС — в размере 2,9% от заработка в пределах 1,032 млн рублей в год.

Также сейчас различается круг застрахованных граждан. Если в ПФР взносы поступают со всех работающих по найму граждан (занятых по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера), то в ФСС взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам.

Кроме того, действует 12 льготных режимов для отдельных категорий плательщиков и пять льготных моделей уплаты страховых взносов. Концепция «единого тарифа» не предусматривает изменения действующих общеустановленных тарифов.

Предлагается:

установить единый круг застрахованных лиц, то есть распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам;

установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием;

объединить все существующие льготные категории плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% (резиденты территорий опережающего развития и других экономических зон, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные организации, «Сколково», IT-организации, организации-мультипликаторы) и 0% (члены экипажей судов). Таким образом, все действующие льготные режимы будут сохранены;

обеспечить возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, который автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование;

сократить количество отчетности, установить единую дату подачи единой формы отчетности до 15-го числа месяца. Те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе единой формы.

Увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше. Как уточняет Минтруд, это порядка 9% сотрудников. При этом предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год. «Вместе с тем это решение даст возможность в полтора раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования», — подчеркивается в материале.

К 2025 году при введении единого тарифа:

максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели — 37,9 тыс. рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка;

максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели — 435,9 тыс.);

максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет составит 143,5 тыс. рублей (по действующей модели — 94,7 тыс.), при стаже от пяти до восьми лет — 114,8 тыс. (по действующей модели — 75,7 тыс.), при стаже до пяти лет — 86,1 тыс. рублей (при действующей модели — 56,8 тыс.).

Как отмечает Минтруд, такой подход позволит:

обеспечить равный доступ к социальному страхованию гражданам, занятым по трудовым и гражданско-правовым договорам;

в полтора раза увеличить максимальный размер выплат по больничному, по уходу за ребенком и декретных без увеличения тарифов страховых взносов;

обеспечить режим «одного окна» для предприятий и уплачивать страховые взносы одним платежом.

Предлагается внедрить единый тариф с 1 января 2023 года.

В материале Минтруда также описаны организационные изменения, предлагаемые в связи с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.



«Концепция единого тарифа и объединения фондов была представлена на заседании Российской трехсторонней комиссии. Подготовку и доработку текстов нормативных актов осуществляет совместная с профсоюзами и работодателями рабочая группа», — указывают в Минтруде.