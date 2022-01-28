Правительство планирует объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд

Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единую организацию и предложить работодателям общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, пишет «Коммерсант». При минимальном росте нагрузки на бизнес это, по замыслу Минтруда, позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза.

Унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС правительство планирует к 2023 году. Как следует из материалов Минтруда, посвященных модели реорганизации ПФР и ФСС, ведомство предлагает объединить две организации в единую структуру, присвоив ей новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Сейчас организационно-правовая форма обоих фондов — государственное учреждение, она закреплена в Бюджетном кодексе. Согласно проекту закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», внебюджетный фонд — это некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки. Ее учредителем выступает правительство, а собственником имущества фонда, как и ответственным по публичным обязательствам фонда, — РФ.

Хотя координировать работу нового фонда будет Минтруд, в структуре его управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет. Он будет состоять из семи человек: представителей работодателей и профсоюзов, Совета федерации и Госдумы, вице-премьера — координатора РТК, главы Минтруда и самого председателя фонда. В компетенции совета, отметил источник в правительстве, будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации. Впрочем, окончательное решение о выборе главы фонда остается за председателем правительства, как и сейчас.

Административные расходы на работу нового фонда (на выплату зарплат сотрудникам, содержание имущества и обслуживание IT-систем), как отмечают источники в социальном блоке, не должны превысить показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС, то есть примерно 1% от их расходов. В то же время, говорят они, в Минтруде надеются на экономию бюджетных средств по двум последним статьям расходов за счет эффекта масштаба, а также с помощью сокращения расходов на управленческий аппарат будущего фонда. Основная масса сотрудников ПФР и ФСС (более 130 тыс. человек по всей стране) при этом должна остаться на своих рабочих местах или быть переопределена на новые позиции в обновленной структуре фонда.

Как рассказывают источники в правительстве, Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию, чтобы летом можно было подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023—2025 годы. Помимо этого документа ведомство также разработало пакет поправок к Бюджетному и Гражданскому кодексам и ряду федеральных законов, работа над ними будет идти уже в этом году.

Важнейшая предпосылка для объединения фондов именно сейчас, ведь их реформа обсуждается без малого уже десять лет, как объясняют источники, — цели, заложенные правительством в концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Она предполагает, что к этому моменту правительство будет управлять всеми социальными услугами, доступными россиянам, с помощью единой цифровой платформы, которую сейчас по заказу ПФР разрабатывает «Ростелеком». Она должна будет объединить все существующие профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы.