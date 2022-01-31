Эксперты предупредили о потенциальных угрозах для владельцев смарт-часов

Получив доступ к «умным» наручным устройствам, киберпреступники могут перехватывать и контролировать данные и пароли, отслеживать местоположение, а также передавать персональную информацию третьим лицам, говорится в сообщении компании ESET.

Как отметили эксперты, рынок смарт-часов и фитнес-трекеров ежегодно будет увеличиваться на 12,5% и к 2028 году превысит 118 млрд долларов — такие показатели не могут не привлекать мошенников. Так, многие многофункциональные часы и трекеры обеспечивают синхронизированный доступ к приложениям привязанного смартфона, например, к электронной почте или к мессенджерам. Неавторизованные пользователи могут перехватывать личные данные в случае слабой защиты гаджета. Кроме того, доступ к смарт-часам помогает мошенникам разблокировать украденные ранее девайсы, предупредили эксперты..

Также с помощью отслеживания геопозиции хакеры могут составить точную схему перемещений в течение дня и атаковать владельца, его машину или дом. Беспокойство вызывает и безопасность смарт-часов для детей, которые могут отслеживаться посторонними.

По словам экспертов, данные, которые собирают трекеры, представляют ценность для рекламодателей. А чем чаще персональные данные пользователя переходят от одной компании к другой, тем больше он уязвим перед различными хакерскими атаками.

Говоря о главных уязвимостях «умных» фитнес-девайсов, киберспециалисты отметили Bluetooth, который используется для соединения устройства со смартфоном. За прошедшие годы были обнаружены многочисленные уязвимости в протоколе, позволяющие злоумышленникам отслеживать и контролировать данные в устройствах. Слабое ПО гаджетов может привести к утечке конфиденциальной информации и потере данных. Также сопряженные мобильные приложения могут содержать ошибки в коде и иметь уязвимости. Нередко пользователи халатно относятся к данным и самостоятельно загружают фишинговые программы, предоставляя злоумышленникам доступ к личной информации.