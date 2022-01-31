Специалисты заблокировали более 94 млрд угроз в 2021 году

В отношении частных лиц, правительственных структур и компаний в 2021 году было нейтрализовано 94,3 млрд киберугроз, говорится в сообщении Trend Micro Incorporated. Количество обнаружений выросло на 42% по сравнению с 2020 годом.

Угрозы были обнаружены в результате более чем 5 трлн запросов, что на 36% больше, чем в 2020 году.

Также с 2020 по 2021 год было заблокировано на 66% меньше атак программ-вымогателей, подобные угрозы становятся более целенаправленными, больше атак блокируется на самых ранних этапах, еще до развертывания. В прошлом году было остановлено более 14 млн атак — до того, как они смогли повлиять на клиентов.

Trend Micro прогнозирует, что системы Интернета вещей, глобальные цепочки поставок, облачные среды получат еще больше внимания со стороны злоумышленников в наступившем году.