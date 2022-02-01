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Moody's подтвердило ВЭБу рейтинг «Baa3»

01.02.2022 18:06
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВЭБ

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило ВЭБу долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне «Baa3» с сохранением «стабильного» прогноза. Об этом сообщается на сайте агентства, где приводится также полный список рейтинговых действий.

Подтверждение долгосрочных рейтингов «ВЭБ.РФ» на уровне рейтинга российского суверенного долга отражает мнение Moody's о том, что обязательства госкорпорации полностью гарантируются государством ввиду высокой стратегической значимости ВЭБа для российской экономики. Агентство в своих оценках также учитывает историю предоставления ВЭБу господдержки, наличие в законодательстве механизмов по поддержанию пороговых уровней капитала и ликвидности ВЭБа, потенциальные репутационные и прямые финансовые потери для государства в случае дефолта фининститута.

Прогноз для ВЭБа соответствует прогнозу по суверенному рейтингу.

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