Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «Ваа3» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.



Как отмечается в пресс-релизе, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ был сохранен на инвестиционном уровне «Baa3». Прогноз по рейтингу остается «стабильным».

Решение Moody's говорит о консенсусе «большой тройки» относительно успешного преодоления Россией последствий пандемии, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств «большой тройки» об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий коронакризиса», — сказал Силуанов.

Ранее в этом году два других агентства «тройки» подтвердили текущие «инвестиционные» рейтинги России, напомнил министр. По его словам, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам, а темпы роста, по его мнению, превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств.

«С начала 2020 года лишь несколько государств «большой двадцатки», включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним. На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств», — сказал министр.

Он привел мнение аналитиков, которые отмечают, что устойчивость, продемонстрированная отечественной экономикой в минувшем году, и накопленные фискальные резервы в сочетании с низким уровнем государственного долга России обусловили сохранение суверенного рейтинга на текущем «инвестиционном» уровне.