ВТБ запустил неипотечные сделки с недвижимостью и предодобренную ипотеку

ВТБ начинает проводить сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотеки: клиенты смогут купить квартиру за собственные средства, получить юридическую консультацию, а также самостоятельно или с риелтором заключить сделку в офисах банка. Как передает пресс-служба ВТБ, об этом рассказал на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.

Чтобы воспользоваться сервисом неипотечной сделки в офисе ВТБ, агенту или физлицу необходимо зарегистрироваться на сайте экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Специалист компании подготовит договор купли-продажи недвижимости, если это необходимо клиенту, и подберет удобные дату, время и отделение банка. Возможность провести такую сделку без ипотеки будет доступна во всей сети ВТБ.

«Традиционно высокую долю на рынке недвижимости занимает продажа и покупка готовых объектов, которые приобретаются на собственные средства клиентов. Сегодня доля сделок без ипотеки превышает 60%, по итогам 2021 года их число могло достигнуть 3,2 миллиона. Примерно такого же количества мы ожидаем и в этом году, так как спрос на вторичном рынке может вырасти на фоне завершения программ господдержки. Мы создали максимально конкурентоспособный сервис и в этом году проведем по нему свыше 100 тысяч таких сделок», — заявил Печатников.



Кроме того, для своих клиентов ВТБ запускает предодобренную ипотеку и на три месяца зафиксирует по ней ставку. Она будет доступна для покупки квартир и позволит застраховать цену ипотеки от ухудшения рыночной конъюнктуры. «Это упростит и клиентский путь: заемщику не нужно будет собирать документы о доходе и занятости», — подчеркивают в ВТБ.

Предложения будут формироваться индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика. Их уже получили более 360 тыс. клиентов ВТБ, в дальнейшем они будут формироваться для 200—700 тыс. потенциальных заемщиков ежемесячно.