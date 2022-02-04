Догузова назвала самые популярные направления для отдыха у россиян в 2021 году

Прошлый год для внутреннего туризма был намного успешнее, чем 2020-й, и Ростуризм рассчитывает на сохранение темпа в 2022 году, рассказала в интервью «Известиям» руководитель Ростуризма Зарина Догузова, отметив, что чаще всего россияне в качестве мест для отдыха выбирали Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Крым.

«Список самых популярных традиционен, первая пятерка — это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Крым, Краснодарский край и Кавминводы. Но появился устойчивый тренд на диверсификацию направлений — люди хотят пробовать новое, открывать для себя другие регионы. Поэтому у нас очень хорошие цифры по Калининградской и Нижегородской областям, Татарстану, Мурманской области, Камчатке. Среди других субъектов, которые продолжат наращивать турпоток и в 2022 году, — Тюменская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия с Архызом, Дагестан и его каспийское побережье», — пояснила она.

По словам Догузовой, в 2020 году за границу выехало около 10 млн. «Четыре абсолютных лидера среди стран — Турция, которую посетили порядка 5 миллионов человек, а также ОАЭ, Египет и Кипр. В ближнем зарубежье самыми популярными были Абхазия и Армения», — отметила глава Ростуризма.

Однако она подчеркнула, что по количеству выезда за границу среди россиян падение достаточно большое — около 50% к показателям 2019 года. «За девять месяцев 2021 года за границу выехало около 14 миллионов россиян. Точных данных за весь год еще нет, но предположительно это более 15 миллионов человек», — прокомментировала Догузова.

Руководитель Ростуризма, отвечая на вопрос о планах на 2022 год, рассказала, что надеется на полное восстановление внутреннего туризма и на то, что по числу ночевок путешественников в отелях Россия превысит показатели 2019 года. «Также рассчитываем полностью вернуть к прежним показателям занятость», — заключила Догузова.