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Ростуризм: внутренние путешествия в России восстановились на 90%

04.02.2022 08:55
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3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В 2021 году по России путешествовало 56,5 млн человек, что всего на 10% меньше, чем в 2019 году, то есть внутренние путешествия восстановились на 90%, рассказала в интервью «Известиям» руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Всего по России путешествовало 56,5 миллиона человек — это примерно на 500 тысяч больше, чем мы прогнозировали изначально (речь идет о туристах, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отеле). Это всего лишь на 10% меньше, чем в 2019 году, то есть внутренние путешествия восстановились на 90%», — сказала она.

По словам Догузовой, небольшое падение связано с тем, что еще не возродился бизнес-туризм в крупных городах. «При этом турпоток в целый ряд курортных городов — Анапу, Геленджик, Сочи, на южное побережье Крыма, Кавминводы — в 2021 году превысил доковидные показатели на 15–20%. А некоторые регионы, к примеру, Камчатка и Мурманская область, сравнялись в показателях с 2019 годом», — отметила глава Ростуризма.

Догузова подчеркнула, что занятость в отрасли туризма в 2021 году восстановилась на 90% по отношению к 2019 году, когда в туризме было задействовано 2,5 млн человек. «В 2020 году показатель упал до 1,7 миллиона, а сейчас составляет 2,3 миллиона. Дело в том, что на очень многих курортах туризм является якорной отраслью экономики, а значит, напрямую влияет на уровень жизни людей: нет туристов — нет рабочих мест», — пояснила она.

Руководитель Ростуризма добавила, что третьим важным показателем восстановления отрасли является общий оборот туризма и индустрии гостеприимства. «По итогам прошлого года он составил 2,5 триллиона рублей — это восстановление на 70% к показателям 2019 года. Таким образом, если смотреть в целом, Россия — одна из немногих стран мира, которая восстановила активность туротрасли в среднем на 80% — это один из лучших показателей в мире», — заключила Догузова.

Стремясь решить возникшую из-за пандемии проблему дефицита кадров, представители туриндустрии предлагают властям рассмотреть возможность привлекать на работу в отрасль мигрантов, пенсионеров и школьников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Центра развития кадрового потенциала при Российском госуниверситете туризма и сервиса, направленное в Минтруд, Минэкономики и Ростуризм.

 01.02.2022 13:54

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Комментарии

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ugor
ugor
04.02.2022 14:12
<p>Ты уедешь к северным оленям,в жаркий Туркестан уеду я!)))</p>
0
Sappynoff
04.02.2022 14:37
<p>"Отличный" сервис, отдых по ценам "сопоставимый" с забугорным и как бонус возможность своими глазами увидеть гнилые бараки и убитые дороги, в которых живёт загадочная русская душа. Также есть уникальная возможность круглосуточно лицезреть "загадочные русские души" и наслаждаться их "культурным" обществом, восхищаяясь уточённым поведением каждой особи, особенно, после вливания в необъятный живот различных напитков в неограниченоом количестве. А, если Вы со мной не согласны, значит, Вы не истинный патриот.  </p>
2
ugor
ugor
04.02.2022 21:30
<p>Sappynoff, Четко!</p>
0

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